Da Porta Palazzo a corso Racconigi: "Creiamo il Distretto Urbano del Commercio dei mercati"

Da Porta Palazzo passando per piazza Foroni sino a piazza Benefica arrivando a via Onorato Vigliani e corso Racconigi. Sono questi alcuni dei 33 mercati di Torino, che ora il GOIA FENAPI propone di rilanciare tramite l’istituzione del Distretto Urbano del Commercio (DUC) dedicato alle aree mercatali.

Botteghe e bar

La richiesta è stata presentata ufficialmente al sindaco Stefano Lo Russo e all'assessore al Commercio Paolo Chiavarino. L'iniziativa mira a coinvolgere tutti i mercati del capoluogo piemontese, ma non solo: anche i negozi, botteghe, bar e ristoranti situati nelle aree limitrofe.

Una proposta che si inserisce nel quadro normativo della Legge Regionale n. 28/1999 e della D.G.R. n. 23-2535 del 2020, che promuovono i Distretti del Commercio come strumenti per la rigenerazione urbana e la competitività delle imprese.

Rilanciare i mercati

Secondo GOIA FENAPI, la creazione di un DUC specifico è necessaria per rilanciare i mercati, dove negli ultimi anni si assiste ad una vera e propria emorragia di banchi. L'obiettivo è anche accedere ai finanziamenti dei bandi regionali e di quelli dedicati alla riqualificazione urbana.

L'obiettivo della proposta è "trasformare i mercati, un unicum storico e socio-economico del territorio, in un vero asset per l'appeal turistico della Regione".