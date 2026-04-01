Vertenza SDA, la Cgil annuncia lo sciopero: presidi a Settimo e Nichelino

Un accordo di armonizzazione che “stona”. È quanto sta accadendo in SDA (Gruppo Poste Italiane) alle lavoratrici e ai lavoratori che, per un accordo siglato il 6 novembre 2025, sono passati dal contratto dei trasporti a quello di Poste Italiane.

L’intesa, non sottoscritta dal Slc CGIL, ha riguardato i dipendenti operativi, ovvero quelli addetti alla preparazione dei pacchi da spedire. In fase di trattativa la Slc aveva avanzato perplessità sulla modalità di attuazione dell’adeguamento, tanto da decidere di non firmarlo. Problematiche che si sono verificate, dato che l’armonizzazione non è stata gestita con serietà e rigore arrivando a penalizzare le lavoratrici e i lavoratori coinvolti.

Criticità che, a distanza di mesi, non sono state risolte, nonostante le ripetute richieste per chiarire la situazione e garantire modalità e tempi certi di risoluzione dei problemi. Un atteggiamento inaccettabile da parte della proprietà che continua a non fornire risposte alle lavoratrici e ai lavoratori.

ORA BASTA! Le lavoratrici ed i lavoratori di SDA non sono dipendenti di serie B.

L’accordo di armonizzazione ha danneggiato pesantemente dal punto di vista economico i lavoratori (straordinari, maneggio denaro, buoni pasto, ecc.): si possono e si devono trovare dei correttivi che ristorino i lavoratori.

È ingiustificabile il mancato riconoscimento dei permessi retribuiti aggiuntivi previsti dal CCNL di Poste per i lavoratori con data di assunzione antecedente all’11 luglio 2003.

Ai part time era stata garantita la possibilità di scegliere se mantenere la percentuale di riduzione oraria o l’orario effettivamente svolto, tanto che a molti di loro era stato chiesto informalmente cosa preferissero.

I sistemi informatici di Poste Italiane non si parlano con quelli in uso a SDA fino a dicembre. Questo, oltre che sulle buste paga, sta generando infiniti problemi nella gestione di istituti essenziali per la conciliazione vita-lavoro (ferie, permessi, 104 e quant’altro).



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