Cinque 'furbetti del volante' scovati dalla Polizia locale di Moncalieri

L’operazione "San Pietro si-cura", portata avanti dal comando di polizia locale di Moncalieri, dopo che l'area di piazza Bengasi è diventata 'zona rossa', prosegue senza sosta.

Scoperti 5 'furbetti del volante'

Nella settimana appena trascorsa, in 6 giorni di presidio per un totale di trenta ore di servizio, con l'utilizzo di 18 unità, gli agenti del comandante Orlandi hanno dedicato particolare attenzione alla sicurezza stradale: durante i controlli, anche con l’utilizzo del Targa System, che permette di scoprire in tempo reale le vetture irregolari, ha scovato 5 'furbetti del volante'.

20 le multe per divieto di sosta

Due le persone che circolavano su veicoli privi dell’obbligatoria polizza Rc, quella per la responsabilità civile in caso di incidente, mentre sono stati tre coloro che non avevano ottemperato alla revisione del proprio veicolo. Multate anche 20 auto per divieto di sosta.