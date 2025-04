Tendopoli a precipizio sulla ferrovia: "Vivono tra i rifiuti e non vogliono aiuti"

Una tendopoli di fortuna (con tanto di materassi) e una discarica a picco sulla ferrovia. E' l'allarmante situazione che da tempo domina la scena lungo la linea Torino-Avigliana. In particolare tra via Tirreno e corso Trattati di Roma, in zona San Paolo e parco Ruffini, dove il ponte di via Mazzarello nasconde un rifugio per senzatetto.

Degrado evidente

Vederli non è semplicissimo. Ma certo, quel lenzuolo appeso alle grate qualche dubbio lo fa venire. Ed è proprio sul terreno di proprietà di Rfi che hanno trovato asilo alcuni clochard. Dopo l'interpellanza presentata in Circoscrizione 3 dalla consigliera della Lega, Anna Vadalà, "preoccupata per lo stato di degrado dell'area", si è discussa anche una seconda interpellanza, questa volta in Sala Rossa, presentata dalla consigliera comunale del Carroccio, Elena Maccanti.

Sgomberi?