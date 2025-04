Linee Star, capienza al 50%: “Investito molto, vogliamo di più”

Conto alla rovescia per l’approdo, sulla linea Star1, dei 12 nuovi veicoli elettrici Indicar e-B6 che andranno ad aggiungersi ai dieci entrati in scena lo scorso febbraio. Acquistati con fondi Pnrr. Il secondo tassello della nuova rivoluzione che vuole portare, nelle intenzioni della Città, l’automobilista a lasciare la propria quattro ruote in favore dei mezzi di trasporto. Come? Sfruttando i diversi parcheggi presenti. Chi lascia l’auto in sosta, pagando il ticket, viaggia gratis sulle Star per tutta la durata della sosta.

A che punto siamo

I numeri dicono tutto e per fa capire a che punto è il progetto occorre snocciolarne alcuni. Attualmente la linea 1 trasporta 900 persone al giorno di media (12 passeggeri a corsa, 50% della capacità media). Un buon risultato, ma “abbiamo investito molto in questo progetto e vogliamo molto di più, non possiamo accontentarci” ha precisato l'assessore alla Transizione ecologica, Chiara Foglietta.

"Per il nostro territorio sono un valore aggiunto, oltre a essere uno degli obiettivi principali del mandato" ha aggiunto il coordinatore all'Urbanistica della Circoscrizione 1, Francesco Martinez. Per il coordinatore al Lavoro, Paolo Benedetti, "offrire l’opportunità di muoversi più agevolmente con i mezzi, rispetto che con le auto, permetterà di diminuire il traffico e garantire più sicurezza al volante".

Linea Star 1

Il nuovo percorso della linea Star 1 dovrà tenere conto, giocoforza, dei cantieri di riqualificazione di via Roma. Che porteranno a un piccolo cambio di percorso. Il 90% del percorso resta uguale ma si allungherà all’altezza dei due capolinea: ad ovest servirà anche il parcheggio di via Bixio, prima di corso Ferrucci, mentre ad est servirà anche l’area del campus universitario toccando lungo Dora Siena e corso Tortona. E dunque dopo corso Regina Margherita proseguirà per corso Farini con capolinea dopo via Manin.

Per quanto riguarda la sola direzione di via Bixio il bus, invece di via percorrere va Giolitti e poi via Roma, andrà dritto sull’asse di via Accademia Albertina, percorrendo via dei Mille, via Andrea Doria e il riprendendo il suo percorso su via Gramsci. Prevista l’installazione di tre nuove fermate su via dei Mille, via Andrea Doria angolo via Roma e via Borsellino angolo corso Vittorio Emanuele II. La modifica di percorso sul ritorno (via dei Mille – via Doria) verrà attuata in anticipo proprio in relazione alla trasformazione di via Roma in via pedonale.

Linea star 2

Come previsto, da fine maggio sarà attiva anche la linea Star2. Con un percorso prolungato, passando su via Po e proseguendo oltre corso Cairoli per piazza Vittorio, ponte Vittorio Emanuele I, corso Moncalieri, ponte Umberto I, corso Vittorio Emanuele II fino ad arrivare al parcheggio del V Padiglione di Torino Esposizioni. Capolinea transitorio, e nuove fermate, su corso Massimo D’Azeglio. Al ritorno il bus transita lungo San Salvario fino ad arrivare in corso Bolzano.

E la Star 3

Per rispondere a un interrogativo del consigliere del Pd, Pietro Falletto, si è tornati a parlare di linea Star 3 per la quale, ad aprile 2023 nel nuovo piano dei trasporti, sono state abbozzate delle ipotesi. “Ma su questo argomento siamo ancora in fase di discussione” ha precisato Foglietta. “E comunque la nostra idea è provare a servire anche altri quartieri, più in periferia”. Magari appoggiandosi ai parcheggi d’interscambio.

Orari

La linea Star 1 transiterà dalle 7 alle 23 (ultime partenze alle 22.30) con passaggi ogni 15 minuti nelle ore di punta e ogni 16 nelle restanti ore. Di sera, dalle 21 alle 23, ogni mezz’ora. La Star 2 transiterà dalle 7 alle 21 (ultime partenze 20.30). Con intervalli di passaggio di 16 minuti nelle ore di punta e 20 nel resto della giornata. In fase di valutazione con la Città l’istituzione sperimentale di un servizio notturno, venerdì e sabato sera, complementare a quello del Night Buster .