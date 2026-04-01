Futuro ospedale di Cambiano, Nicco: "Sarà il primo nel Torinese ad essere realizzato"

“Felici che l’Assessore Riboldi oggi abbia annunciato e confermato che il nuovo ospedale di Cambiano sarà il primo nel torinese che verrà realizzato nell’ambito del programma di edilizia sanitaria finanziato attraverso l'accordo con l'INAIL”. Queste le parole del Presidente del Consiglio regionale del Piemonte, Davide Nicco, a margine del sopralluogo avvenuto questa mattina all’ospedale di Moncalieri insieme all’Assessore regionale alla Sanità Federico Riboldi e al Direttore generale dell’Asl To5, Bruno Osella, il Direttore amministrativo Flavio Nalesso, il primario del reparto Chirurgia Gabriele Pozzo ed il sindaco di Santena, Roberto Ghio.

Un sopralluogo che si è reso necessario per prendere atto di una serie di criticità che interessano il presidio sanitario 'Santa Croce' , e per rappresentare con chiarezza all’Assessore le ragioni e l’urgenza di accelerare la realizzazione del nuovo ospedale di Cambiano.

"Le condizioni che abbiamo riscontrato a Moncalieri – afferma Nicco – confermano quanto sia necessario e non più rinviabile investire su strutture nuove, moderne e adeguate ai bisogni di oggi. Avere avuto conferma che il nuovo ospedale di Cambiano sarà il primo nel torinese ad essere realizzato attraverso l'accordo con Inail – sottolinea Nicco - deve dare forza e coraggio al nostro personale sanitario, che in questi anni di attesa continua a garantire professionalità e prestazioni in una struttura che non è più idonea a sostenere un modello di sanità moderno".

Il Presidente Nicco, infine, esprime apprezzamento per l’approccio: "Sono molto contento nel vedere l'assessore Riboldi propositivo e attento al territorio. È il giusto presupposto per operare scelte razionali ed efficaci".