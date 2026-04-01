Buca della discordia in strada San Mauro, partiti i lavori per la chiusura

Dopo mesi di segnalazioni e disagi per residenti e automobilisti, iniziano finalmente i lavori di ripristino della buca lungo strada San Mauro. L’intervento arriva a seguito delle sollecitazioni della Circoscrizione 6 e del Comune di Torino, che negli ultimi tre mesi hanno più volte richiesto un’azione risolutiva.

A intervenire è Smat, che ha già effettuato un primo ripristino parziale della tubatura danneggiata, ritenuta all’origine del cedimento dell’asfalto. Tuttavia, la situazione resta complessa: sono ancora in corso approfondimenti tecnici per chiarire eventuali responsabilità legate agli allacci privati.

Il problema, segnalato già a fine dicembre, si è rivelato fin da subito più serio di una semplice buca. Come emerso nei sopralluoghi tecnici, il cedimento della carreggiata è stato causato da un guasto sotterraneo che ha compromesso la stabilità del fondo stradale.

Nei giorni scorsi un sopralluogo ha visto la partecipazione di tecnici Smat, uffici comunali, rappresentanti circoscrizionali e alcuni privati, con l’obiettivo di individuare con precisione l’origine del danno e definire le modalità di intervento.