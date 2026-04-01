 / Viabilità e trasporti

Viabilità e trasporti | 01 aprile 2026, 11:47

Buca della discordia in strada San Mauro, partiti i lavori per la chiusura

Dopo mesi di disagi parte l’intervento sulla tubatura rotta

Via ai lavori in strada San Mauro

Via ai lavori in strada San Mauro

Dopo mesi di segnalazioni e disagi per residenti e automobilisti, iniziano finalmente i lavori di ripristino della buca lungo strada San Mauro. L’intervento arriva a seguito delle sollecitazioni della Circoscrizione 6 e del Comune di Torino, che negli ultimi tre mesi hanno più volte richiesto un’azione risolutiva.

A intervenire è Smat, che ha già effettuato un primo ripristino parziale della tubatura danneggiata, ritenuta all’origine del cedimento dell’asfalto. Tuttavia, la situazione resta complessa: sono ancora in corso approfondimenti tecnici per chiarire eventuali responsabilità legate agli allacci privati.

Il problema, segnalato già a fine dicembre, si è rivelato fin da subito più serio di una semplice buca. Come emerso nei sopralluoghi tecnici, il cedimento della carreggiata è stato causato da un guasto sotterraneo che ha compromesso la stabilità del fondo stradale.

Nei giorni scorsi un sopralluogo ha visto la partecipazione di tecnici Smat, uffici comunali, rappresentanti circoscrizionali e alcuni privati, con l’obiettivo di individuare con precisione l’origine del danno e definire le modalità di intervento.

ph.ver.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD APRILE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Aprile 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium