Viabilità nel Torinese, al via i cantieri: scattano le chiusure in quattro comuni

A Meana di Susa, per consentire la manutenzione straordinaria dell’arteria, con la collocazione di nuove protezioni marginali, la diramazione 1 della Strada Provinciale 172 del Colle delle Finestre rimane chiusa sino a giovedì 30 aprile tra il Km 0 e il km 0+650. La circolazione viene deviata su strade alternative indicate in loco ed è consentito il transito ai residenti in zona.
A Sant’Antonino di Susa, per consentire la manutenzione straordinaria e l’ammodernamento di sottopassi, la Strada Provinciale 504 rimane chiusa al traffico tra il km 2+030 e il km 2+550 martedì 31 marzo e mercoledì 1° aprile tra le 8,30 e le 17, con deviazione su strade alternative segnalate in loco.
A Lanzo, per consentire la sistemazione della pavimentazione in cubetti di pietra, è prevista la chiusura dalle 9 di mercoledì 1° aprile alle 12 di sabato 4 aprile della diramazione 4 della Strada Provinciale 22 del Colle della Forcola, nel tratto di 50 metri del collegamento con la Provinciale 30. In ogni caso la chiusura non si protrarrà oltre la fine dei lavori.
A Feletto, per consentire la manutenzione straordinaria e l’ammodernamento di sottopassi, è prevista la chiusura al traffico della Strada Provinciale 41 tra il km 0 e il km 0+280 martedì 7 e mercoledì 8 aprile tra le 8,30 e le 17. In ogni caso la chiusura non si protrarrà oltre la fine dei lavori.