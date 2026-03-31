Viabilità nel Torinese, al via i cantieri: scattano le chiusure in quattro comuni

A Meana di Susa, per consentire la manutenzione straordinaria dell’arteria, con la collocazione di nuove protezioni marginali, la diramazione 1 della Strada Provinciale 172 del Colle delle Finestre rimane chiusa sino a giovedì 30 aprile tra il Km 0 e il km 0+650 . La circolazione viene deviata su strade alternative indicate in loco ed è consentito il transito ai residenti in zona.

A Sant’Antonino di Susa, per consentire la manutenzione straordinaria e l’ammodernamento di sottopassi, la Strada Provinciale 504 rimane chiusa al traffico tra il km 2+030 e il km 2+550 martedì 31 marzo e mercoledì 1° aprile tra le 8,30 e le 17 , con deviazione su strade alternative segnalate in loco.

A Lanzo, per consentire la sistemazione della pavimentazione in cubetti di pietra, è prevista la chiusura dalle 9 di mercoledì 1° aprile alle 12 di sabato 4 aprile della diramazione 4 della Strada Provinciale 22 del Colle della Forcola, nel tratto di 50 metri del collegamento con la Provinciale 30 . In ogni caso la chiusura non si protrarrà oltre la fine dei lavori.