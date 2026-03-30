Al via la riqualificazione condivisa, fioriere e nuove piante nelle aree pedonali

Proseguono gli interventi di cura e valorizzazione degli spazi pubblici nel quartiere di via Arquata, dove domenica pomeriggio si sono svolte nuove attività di manutenzione e riqualificazione nelle aree pedonali di via Rapallo e via Pagano, davanti al centro polifunzionale della Circoscrizione 1 “La Baraca”.

Un’iniziativa che si inserisce in un percorso già avviato nei giorni scorsi e che punta a restituire decoro a uno degli spazi più frequentati del quartiere, attraverso un modello di collaborazione diretta tra cittadini, associazioni e istituzioni.

A sottolineare il valore dell’intervento è stato il coordinatore ai Lavori pubblici della Circoscrizione 1, Francesco Martinez, che ha evidenziato l’importanza della partecipazione attiva. "Un ringraziamento in particolare - spiega -, all’associazione Fiesca Verd, ai volontari e ai residenti che hanno contribuito concretamente alla realizzazione delle attività".

Il progetto rientra nel più ampio “Patto di Collaborazione” promosso dall’amministrazione comunale, uno strumento che mira a coinvolgere direttamente i cittadini nella cura e nella manutenzione dei beni comuni. Un modello vincente anche in zona Crocetta.