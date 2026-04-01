Tornano i treni per il mare: riecco i Ponente Line tra Piemonte e Liguria

Da giovedì 2 aprile, in occasione delle festività pasquali, e nei fine settimana e nei giorni festivi, fino al 13 settembre, tornano i collegamenti ferroviari Ponente Line tra Piemonte e Liguria messi a disposizione da Regione Piemonte e Regionale di Trenitalia (Gruppo FS).

18 treni aggiuntivi (2 il venerdì, 5 il sabato e 11 la domenica), oltre alla normale programmazione, viaggeranno tra Torino e la riviera ligure di Ponente, mettendo a disposizione dei piemontesi più di 23mila posti extra per raggiungere le più suggestive località della Liguria.

Per tutti i fine settimana estivi il finanziamento di Regione Piemonte consente al Regionale, d’intesa con l’Agenzia per la Mobilità Piemontese, di intensificare la programmazione ferroviaria tra Torino e Savona, Albenga e Imperia con fermate intermedie ad Asti e Alessandria per offrire ai passeggeri del basso Piemonte un’opportunità in più per raggiungere la riviera ligure.

I 18 Ponente Line, con i loro 23mila posti aggiuntivi, si affiancheranno ai 18 collegamenti giornalieri già attivi tra Torino e Savona (di cui 6 proseguono fino a Ventimiglia), garantendo ai viaggiatori piemontesi un servizio ancora più capillare verso le destinazioni liguri.

Confermate anche quest’anno delle corse aggiuntive in occasione della festa patronale torinese del 24 giugno: durante la celebrazione di San Giovanni, Trenitalia garantirà due treni extra, uno per ciascun senso di marcia, tra Torino e Imperia, per agevolare gli spostamenti dei cittadini.

Gli orari dei treni del mare sono disponibili sul sito di Trenitalia.