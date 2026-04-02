Servizio Civile, un’opportunità concreta per i giovani del territorio: ultimi giorni per candidarsi

C’è tempo fino a mercoledì 8 aprile alle ore 14 per candidarsi al Servizio Civile Universale 2026, un’opportunità rivolta ai giovani tra i 18 e i 28 anni per fare un’esperienza concreta nei servizi educativi e sociali del territorio.

Per accompagnare ragazze e ragazzi nelle ultime fasi di candidatura, Confcooperative Piemonte Nord mette a disposizione uno sportello di supporto aperto venerdì 3 aprile, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00, e mercoledì 8 aprile, dalle 10.30 alle 12.30, presso la propria sede in Corso Francia 15 a Torino. Sarà possibile ricevere assistenza nella scelta del progetto e nella compilazione della domanda online.

«Il Servizio Civile rappresenta un’occasione importante per i giovani che stanno cercando di capire quale direzione prendere – sottolinea la presidente di Confcooperative Piemonte Nord, Irene Bongiovanni –. È un’esperienza concreta, che permette di mettersi in gioco, acquisire competenze e avvicinarsi al mondo del lavoro».

«Come sistema cooperativo – aggiunge – accompagniamo i ragazzi lungo tutto il percorso, dalla scelta del progetto fino alla candidatura. Anche per le famiglie è una garanzia: parliamo di contesti organizzati, con formazione, tutoraggio e un’attenzione costante alla crescita personale e professionale dei giovani».

Sul territorio sono disponibili 87 posti in 67 sedi di cooperative tra Torino, Canavese e provincia. I progetti riguardano ambiti diversi: dalle attività educative con bambini e ragazzi al supporto a persone con disabilità, fino ai progetti sociali e di comunità.

Il Servizio Civile ha una durata di 12 mesi, con un impegno medio di 25 ore settimanali e un contributo mensile di 519 euro, oltre a un percorso strutturato di formazione e tutoraggio.

Sempre più riconosciuto anche in ambito professionale, il Servizio Civile consente di sviluppare competenze trasversali ed è valutato nei concorsi pubblici, con possibilità, in alcuni casi, di accesso a posti riservati nella Pubblica Amministrazione.

Confcooperative Piemonte Nord è ente accreditato da oltre 26 anni e ha già accompagnato nel tempo più di 2500 giovani nel Servizio Civile, curando selezione, formazione e affiancamento lungo tutto il percorso.

Per informazioni e supporto è possibile contattare Confcooperative Piemonte Nord:

servizio.civile@confpiemontenord.coop

333 2031325 (anche WhatsApp)

011 4343181

Tutti i progetti e le modalità di candidatura sono disponibili online:

https://piemontenord.confcooperative.it/servizio-civile/ti-presentiamo-i-nostri-progetti-per-il-servizio-civile-universale-2026/