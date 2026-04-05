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Economia e lavoro | 05 aprile 2026, 12:10

Auto mia, quanto mi costi! Rc auto in aumento di quasi il 4% in Piemonte, Torino la provincia più cara

Nel capoluogo si spendono oltre 500 euro, contro una media regionale di 468

Foto generica d'archivio

Foto generica d'archivio

La guerra in Iran, la crisi economica, le difficoltà di molte famiglie ad arrivare a fine mese. ll 2026 è iniziato con brutte notizie anche per gli automobilisti torinesi e piemontesi: secondo l’Osservatorio di Segugio.it, portale leader nel mercato italiano della comparazione online di prodotti e servizi, a febbraio il prezzo medio per l'assicurazione della propria vettura in Italia ha raggiunto i 492 euro. Rispetto a 12 mesi fa, quando la media era pari a 446,82, l’aumento sfiora i 50 € all’anno per una crescita del +10,1%.

Una media di 468 euro in Piemonte

Analizzando i dati relativi al Piemonte, nel mese di febbraio il premio medio RC Auto si è attestato a 468,07 euro, prezzo che è superiore alla media italiana e in crescita del +3,8% rispetto a 12 mesi fa. Inoltre, nella nostra regione oltre la metà dei consumatori (53,9% del totale) sceglie di aggiungere l’Assistenza Stradale come garanzia accessoria, ad un prezzo medio che a febbraio si attesta sui 24,05 €. 

La garanzia più costosa, ovvero quella Eventi Naturali, ha un prezzo di 212,78 € all’anno in media e viene scelta nell’8,2% dei casi. A febbraio 2026, oltre un terzo (34,6% del mix) dei proprietari di veicoli nella regione ha un’età compresa tra i 45 e i 59 anni, mentre il 20,3% ha più di 60 anni. Sono invece appena il 5,2% coloro che hanno meno di 25 anni. 

Torino provincia più cara, oltre 500 €

A livello provinciale, in Piemonte il prezzo più alto a febbraio per quanto riguarda l’Rc si è registrato a Torino, con 506,73 € in media per un aumento rispetto allo stesso mese dell’anno precedente del +3,2%. Segue quella di Vercelli, con 434,20 € in media e un aumento annuo del +15,9%, mentre la provincia meno cara della regione è quella di Verbano Cusio Ossola, con un prezzo medio che si è attestato sui 384,11 € nonostante un aumento dei prezzi pari al +18,4% rispetto a febbraio 2025. 

La provincia dove il costo annuo dell’Rc Auto è aumentato di meno rispetto a 12 mesi fa è quella di Alessandria (+1,6%), dove la media è di 413,88 €. 

m.d.m.

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