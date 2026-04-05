Auto mia, quanto mi costi! Rc auto in aumento di quasi il 4% in Piemonte, Torino la provincia più cara

La guerra in Iran, la crisi economica, le difficoltà di molte famiglie ad arrivare a fine mese. ll 2026 è iniziato con brutte notizie anche per gli automobilisti torinesi e piemontesi: secondo l’Osservatorio di Segugio.it, portale leader nel mercato italiano della comparazione online di prodotti e servizi, a febbraio il prezzo medio per l'assicurazione della propria vettura in Italia ha raggiunto i 492 euro. Rispetto a 12 mesi fa, quando la media era pari a 446,82, l’aumento sfiora i 50 € all’anno per una crescita del +10,1%.

Una media di 468 euro in Piemonte

Analizzando i dati relativi al Piemonte, nel mese di febbraio il premio medio RC Auto si è attestato a 468,07 euro, prezzo che è superiore alla media italiana e in crescita del +3,8% rispetto a 12 mesi fa. Inoltre, nella nostra regione oltre la metà dei consumatori (53,9% del totale) sceglie di aggiungere l’Assistenza Stradale come garanzia accessoria, ad un prezzo medio che a febbraio si attesta sui 24,05 €.

La garanzia più costosa, ovvero quella Eventi Naturali, ha un prezzo di 212,78 € all’anno in media e viene scelta nell’8,2% dei casi. A febbraio 2026, oltre un terzo (34,6% del mix) dei proprietari di veicoli nella regione ha un’età compresa tra i 45 e i 59 anni, mentre il 20,3% ha più di 60 anni. Sono invece appena il 5,2% coloro che hanno meno di 25 anni.

Torino provincia più cara, oltre 500 €

A livello provinciale, in Piemonte il prezzo più alto a febbraio per quanto riguarda l’Rc si è registrato a Torino, con 506,73 € in media per un aumento rispetto allo stesso mese dell’anno precedente del +3,2%. Segue quella di Vercelli, con 434,20 € in media e un aumento annuo del +15,9%, mentre la provincia meno cara della regione è quella di Verbano Cusio Ossola, con un prezzo medio che si è attestato sui 384,11 € nonostante un aumento dei prezzi pari al +18,4% rispetto a febbraio 2025.

La provincia dove il costo annuo dell’Rc Auto è aumentato di meno rispetto a 12 mesi fa è quella di Alessandria (+1,6%), dove la media è di 413,88 €.