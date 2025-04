Chieri, perde il controllo dell'auto e finisce in un rio: 20enne intrappolato per ore prima dei soccorsi

Intrappolato per ore nella sua auto dopo un incidente. È successo a Chieri questa notte a un 20enne che verso le 4 guidava macchina quando, per cause ancora da stabilire, ne ha perso il controllo. Con il mezzo ha sfondato la rete protettiva ed è finito nel letto di un rio.



Essendo un punto isolato e poco visibile con il buio, è rimasto all’interno della macchina fino all’alba, quando alcuni passanti hanno notato l’auto capottata nel rio e hanno chiamato i soccorsi.

Sul posto gli operatori della Croce Rossa, i vigili del fuoco e i carabinieri hanno lavorato per estrarre il giovane dall’abitacolo. Rimasto ferito, ma non in modo grave è stato trasportato in elisoccorso al CTO di Torino. In mattinata la rimozione del mezzo.