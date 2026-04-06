Torre Pellice raccoglie manifestazioni d’interesse per riqualificare gli edifici

Per chi vuole riqualificare un edificio a Torre Pellice c’è tempo fino a domenica 12 aprile per presentare al Comune una manifestazione d’interesse che, se approvata, permetterà di ottenere delle premialità, come un aumento di volumetria stabilito dalla Regione. “Si tratta di una buona occasione, ad esempio, per chi è proprietario di una vecchia tettoia fatiscente e vuole risistemarla oppure per chi decide di rendere più bella e decorosa la propria casa” esemplifica la sindaca di Torre Pellice, Maurizia Allisio.

Le richieste di intervento dei privati verranno raccolte dal Comune che le valuterà in base agli obiettivi di riuso e riqualificazione del patrimonio edilizio del paese. Se approvate, rientreranno in una delibera comunale: “Questa permetterà di procedere in modo più immediato e semplice all’autorizzazione dell’intervento” sottolinea Allisio.

L’idea della manifestazione d’interesse è nata per concretizzare le opportunità offerte dalla legge regionale n. 16/2018: “Non si tratta di una sanatoria né di un condono ma di un’iniziativa che ha l’obiettivo di limitare il consumo di suolo, migliorare la qualità architettonica e ambientale del paese, favorendo interventi di ristrutturazione e recupero degli edifici esistenti” conclude la sindaca.

Le proposte dovranno essere trasmesse al protocollo del Comune di Torre Pellice e per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Tecnico comunale.