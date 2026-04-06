La street art cambia il volto di alcune piazze di Moncalieri

Talvolta basta poco per ridare nuova vita ad angoli di quartiere degradati dall'usura del tempo. E' il caso di piazza del Fieno a Moncalieri, grazie al progetto "Coloriamo la Città", finanziato dal Comune, che attraverso la street art ha restituito bellezza e freschezza ad uno spazio importante di Borgo Mercato.

Un vecchio muro scrostato e rovinato ha ripreso a brillare grazie all'artista Paola Panero, che ha realizzato un murale che avvicina simbolicamente la borgata al centro storico richiamando nella grafica il Castello Reale, simbolo di Moncalieri e patrimonio Unesco.