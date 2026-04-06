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Moncalieri | 06 aprile 2026, 11:51

La street art cambia il volto di alcune piazze di Moncalieri

Un angolo degradato di Borgo Mercato rinato a nuova vita grazie al progetto "Coloriamo la Città"

Piazza del Fieno prima e dopo il 'restauro' grazie alla street art

Piazza del Fieno prima e dopo il 'restauro' grazie alla street art

Talvolta basta poco per ridare nuova vita ad angoli di quartiere degradati dall'usura del tempo. E' il caso di piazza del Fieno a Moncalieri, grazie al progetto "Coloriamo la Città", finanziato dal Comune, che attraverso la street art ha restituito bellezza e freschezza ad uno spazio importante di Borgo Mercato. 

Un vecchio muro scrostato e rovinato ha ripreso a brillare grazie all'artista Paola Panero, che ha realizzato un murale che avvicina simbolicamente la borgata al centro storico richiamando nella grafica il Castello Reale, simbolo di Moncalieri e patrimonio Unesco.

m.d.m.

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