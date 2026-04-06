Biblioteche e giardini, corsa contro il tempo per terminare i lavori del Pnrr

Proseguono a ritmo serrato gli interventi di riqualificazione urbana in Circoscrizione 6, finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) nell’ambito della Missione 5 - Piano Integrato Urbano. Il progetto coinvolge quattro aree legate alle biblioteche civiche, nove parchi e giardini, e sette aree gioco, con un investimento complessivo di circa 820mila euro. La conclusione dei lavori è prevista entro il 30 maggio 2026.

Biblioteche e spazi pubblici più accoglienti

Tra le biblioteche interessate dai cantieri, quella di corso Taranto vede il piazzale completamente rifatto con marmette autobloccanti colorate e drenanti, nuove aree verdi e zone per attività all’aperto. Tavoli inclusivi, pannelli ludici e pergole in acciaio sono già stati installati, mentre a breve saranno posati cassoni in legno per orticoltura. Anche la biblioteca Cascina Marchesa sarà oggetto di lavori, con cortile rifatto in pavimentazione drenante e aree verdi attrezzate con panchine e tavoli inclusivi.

Giardini e aree gioco: sicurezza e accessibilità

Nei giardini di strada San Mauro e nel piazzale Volgograd sono in corso interventi di riqualificazione delle aree gioco, con sostituzione dei giochi, rifacimento delle pavimentazioni in marmette autobloccanti e messa in sicurezza con gomma antitrauma. A breve saranno completati anche vialetti e recinzioni, assi delle panchine e cestini portarifiuti, oltre alla posa di cartellonistica istituzionale. Anche le aree gioco del parco Sempione e del parco Peccei saranno oggetto di analoghi interventi, con particolare attenzione all’accessibilità e alla manutenzione dei giochi.

Parchi verdi ripensati

I lavori includono il ripristino delle aree verdi e il risanamento di strutture esistenti, come la capriata Porcheddu nel parco Peccei, e la creazione di spazi funzionali per il tempo libero e attività all’aperto, con l’obiettivo di rendere le biblioteche e i parchi luoghi sicuri, inclusivi e accoglienti per cittadini di tutte le età.