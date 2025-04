Simone e Giulio, quella passione per le chitarre ora ha conquistato Torino

Torino Compra Vicino, l’iniziativa a sostegno dei negozi di vicinato e dell’economia di prossimità promossa da Città di Torino con il supporto di Camera di commercio di Torino e in collaborazione con Ascom Torino e Confesercenti Torino, ha premiato anche la famiglia Falovo (papà Simone e il figlio Giulio). Conosciuta a Santa Rita grazie alla loro passione per le chitarre e al negozio "Guitar Shop" che oggi si trova in via Boston 10. Il premio, con tanto di consegna della targa, come negozio innovativo della città.

[La targa consegnata a Giulio e Simone]

La storia

Simone Falovo ha aperto il suo Guitar Shop con un sogno ben chiaro: condividere con il mondo la sua passione per gli strumenti musicali. Era il 1999 quando, con determinazione e un amore profondo per la musica, ha deciso di avviare quella che sarebbe diventata una vera e propria istituzione per i musicisti torinesi. Nel corso degli anni, il negozio ha cambiato sede ben cinque volte, un piccolo tour della città che ha seguito l'evoluzione e la crescita dell’attività, fino a trovare la sua casa definitiva in via Boston, dove ancora oggi accoglie chiunque voglia entrare in un mondo fatto di suoni, vibrazioni e talento.

Specializzato in chitarre di ogni tipo - elettriche, acustiche e classiche - e bassi elettrici, il negozio offre anche una vasta gamma di amplificatori, pedali, accessori e strumenti per la registrazione. Un vero e proprio paradiso per i musicisti di ogni livello: dai professionisti in cerca di marchi storici e strumenti d'eccellenza, a chi è agli inizi e ha bisogno di un consiglio, una guida, o semplicemente una seconda casa dove potersi sentire a proprio agio.

Un affare di famiglia

A rendere ancora più speciale il Guitar Shop è la gestione familiare, che Simone condivide con il figlio Giulio, anche lui musicista. Insieme, padre e figlio hanno creato un ambiente dove la passione per la musica si intreccia con l'esperienza. Simone, con il suo amore per l'insegnamento, si occupa delle lezioni di chitarra, mentre Giulio, con un talento innato e una mano esperta, è il punto di riferimento per la manutenzione, la riparazione e la personalizzazione degli strumenti. Ogni servizio offerto, dalla vendita alla consulenza, nasce dalla lunga esperienza di chi ha vissuto la musica in ogni sua forma, sul palco e nella vita quotidiana.

Un luogo dove ogni strumento racconta una storia, e ogni cliente, che sia un musicista affermato o un giovane che inizia a fare i suoi primi passi, trova il supporto di chi sa davvero cosa significa “fare musica”.