Voucher centri estivi per bambini e ragazzi, a Grugliasco c'è tempo fino al 4 maggio

Il Comune mette in campo i voucher per le famiglie che iscriveranno i propri bambini e bambine ai centri estivi accreditati. C'è tempo per fare richiesta fino alle ore 13 del 4 maggio 2026.

Il voucher verrà erogato sotto forma di percentuale di sconto sulla tariffa applicata al bambino, per un massimo di sei settimane e fino ad un massimo di 110 euro. Lo sconto può variare da un minimo del 28% (per ISEE compresi tra i 20mila e i 30mila euro) fino a un massimo del 65% (per ISEE fino a 4mila euro).

La misura di appoggio alle famiglie è rivolta ai minori residenti presso il Comune di Grugliasco e frequentanti la scuola dell’infanzia, primaria o secondaria di primo grado, di età compresa tra 3 e 14 anni. Per richiedere il voucher su base ISEE per "INSIEMESTATE 2026" occorre compilare il modulo "Voucher su base ISEE INSIEMESTATE 2026" presente sulla piattaforma SiMeal al seguente link: https://grugliasco.simeal.it/sicare/benvenuto.php , accedendo tramite SPID o CIE o CNS.

Sarà possibile richiedere il voucher anche per ragazzi e ragazze fino a 17 anni con disabilità certificata e frequentanti la scuola secondaria di primo grado, compilando il modulo "CENTRI ESTIVI 2026 – ASSISTENZA ALLA DISABILITA' E RICHIESTA VOUCHER STRAORDINARIO", scaricabile al link https://grugliasco.simeal.it/sicare/benvenuto.php.

Al momento della richiesta, è necessario che il genitore richiedente sia in possesso di attestazione ISEE in corso di validità, che la stessa non presenti omissioni e/o difformità, e che non sia superiore a 30mila euro.

«Siamo convinti che le azioni del Comune debbano avere un impatto positivo e tangibile sulle vite dei nostri concittadini - dichiara il Sindaco Emanuele Gaito - Mettere i ragazzi e le ragazze nelle condizioni di poter trascorrere una bella estate insieme ai propri coetanei è un servizio essenziale per aiutare le famiglie a conciliare impegni lavorativi e familiari».

«Il nostro Comune è da sempre attento al benessere delle famiglie. Attraverso l'erogazione dei voucher sosteniamo in modo concreto la genitorialità e il lavoro di cura della famiglia - spiega la Vice Sindaca Elisa Martino -. Frequentando i centri estivi, i bambini e le bambine hanno la preziosa opportunità di trascorre del tempo in un contesto che abbina attività ludiche ed educative, coltivando nuovi interessi, relazionandosi con i compagni e maturando nuove competenze».

Le istruzioni e i requisiti per effettuare la richiesta sono indicati sul sito web del Comune di Grugliasco.

Per ulteriori informazioni: uff.scuola@comune.grugliasco.to.it ; telefono: 011/4013331