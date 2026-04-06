Pasqua fa rima con cultura: numeri record per i musei torinesi

Il lungo ponte Pasquale ha evidenziato una volta di più come Torino, da metropoli industriale, stia diventando città della cultura e degli eventi. Lo stanno a testimoniare i numeri da record dei musei cittadini: dall'Egizio al Mauto, dai Musei Reali a quello del cinema, nel lungo ponte di inizio aprile tutti hanno registrato una grande affluenza di visitatori e turisti, oltre che di torinesi che hanno voluto premiare l'arte e la bellezza.

Dall'Egizio ai Musei Reali

Sono stati 26.317 i visitatori del Museo Egizio nei giorni delle festività pasquali, da venerdì 3 a lunedì 6 aprile 2026. Sono stati registrati 30.314 visitatori nelle festività pasquali dello scorso anno dal 18 al 21 aprile 2025. Si tratta di una lieve contrazione di presenze certamente dovuta alla crisi internazionale che sta colpendo i trasporti e il turismo. La giornata in cui l’Egizio ha registrato il maggior numero di visitatori è stata sabato 4 aprile con 7.461 visitatori.

Un grande successo di pubblico ha caratterizzato il lungo fine settimana pasquale ai Musei Reali di Torino, nel quale domenica 5 aprile, in occasione dell’iniziativa #domenicalmuseo, l’ingresso è stato gratuito registrando oltre 9.000 presenze. Da venerdì 3 a lunedì 6 aprile, ai Musei Reali di Torino sono stati emessi 25.772 biglietti.

In particolare,16.606 hanno consentito la visita alle Collezioni permanenti e alle mostre dossier dedicate a grandi maestri del Rinascimento: Beato Angelico negli occhi di Bartholomeus Spranger. Giudizi Universali a confronto, ospitata fino al 3 maggio dallo Spazio Scoperte della Galleria Sabauda, e allo Spazio Leonardo, che espone, fino al 28 giugno, il disegno del genio vinciano Tre vedute di testa virile con barba. 814 sono stati i visitatori per la sola rassegna Orazio Gentileschi. Un pittore in viaggio, allestita fino al 3 maggio nelle Sale Chiablese. Ottima è stata anche l’affluenza libera nei Giardini Reali – 8.352 - rilevata grazie a un applicativo digitale.

Dal Mauto al Museo del Cinema

Ottimo risultato per il MAUTO - Museo Nazionale dell’Automobile nel fine settimana di Pasqua: da venerdì 3 aprile a lunedì 6 aprile 2026 i visitatori sono stati 8.323. A questo numero si aggiungono i visitatori del Centro Storico Fiat che, negli stessi giorni, sono stati 810 per un totale di 9.133 sulle due sedi. Il giorno di maggior affluenza al MAUTO è stato domenica 5 aprile con un totale di 2.521 ingressi.

Quattro mostre in corso al MAUTO - I NEMICI DEL DRAKE. ENZO FERRARI E LE SCUDERIE INGLESI, FERRARI DESIGN. CREATIVE JOURNEYS 2010–2025, SGUARDI D’IMPRESA. MIMMO FRASSINETI FOTOGRAFA LA FERRARI e TIME - speciali visite guidate e attività per famiglie hanno contribuito ad animare gli spazi del Museo, creando un racconto coinvolgente e una proposta variegata capace di coinvolgere pubblici diversi.

Sono state invece 11.500 le persone che hanno visitato il Museo del Cinema di Torino nel weekend di Pasqua, da sabato 4 a lunedì 6 aprile. Tutte esaurite da diverse settimane le vendite online, in molti in coda fuori dalla Mole Antonelliana per provare ad acquistare i pochi biglietti rimasti per visitare museo.

"I risultati sono in linea con la Pasqua dello scorso anno, complice il bel tempo e i tanti turisti presenti in città. Si conferma il trend positivo che da inizio anno caratterizza questo 2026 - sottolineano Enzo Ghigo e Carlo Chatrian, presidente e direttore del Museo - Il 1° aprile abbiamo inaugurato la grande mostra 'My Name is Orson Welles', che sta avendo tantissimo successo, piace molto anche ai giovani e questo ci fa estremamente piacere".

Nei 4 giorni del weekend di Pasqua (da venerdì 3 a lunedì 6 aprile) sono stati complessivamente staccati 11.290 biglietti dalla Fondazione Torino Musei così suddivisi: GAM: 2.319 ingressi;, MAO: 3.923 ingressi; Palazzo Madama: 5.048 ingressi. E sono cresciuti del 30% rispetto alla Pasqua dello scorso anno anche i numeri del Museo Nazionale del Risorgimento.