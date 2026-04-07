Dall'omaggio per Margherita alla 'Musica da vedere' a Passepartout: tutti gli eventi che illuminano Stupinigi

Trascorso il lungo weekend di Pasqua, è in programma una tre giorni ricchissima di eventi alla Palazzina di Caccia di Stupinigi, la residenza sabauda del Comune di Nichelino.

Venerdì 10: Margherita a Stupinigi

Nell’anno del centenario della morte della Regina Margherita, la visita guidata Margherita a Stupinigi racconta la storia della Palazzina attraverso la sua ultima illustre e regale abitante che a Stupinigi soggiornò dal 1901 al 1919.

Sabato 11: Musica da Vedere

Il paesaggio sonoro rappresentato nelle tele di Vittorio Amedeo Cignaroli rivive alla Palazzina di Caccia di Stupinigi attraverso l’arte musicale dei suonatori di corno da caccia. Le musiche che corrispondevano all’antico cerimoniale venatorio della vènerie royale (la caccia a cavallo con cani da seguita), vengono riproposte da una sonorizzazione delle opere curata dall’Equipaggio della Regia Venaria, riconosciuto dall’Unesco Patrimonio Immateriale dell’Umanità, ensemble musicale dell’Accademia di Sant’Uberto. “Musica da Vedere” è una visita guidata con sonorizzazione del percorso di visita.

Sabato 11: Passepartout

Continuano nel mese di aprile (sabato 11 e 18) gli appuntamenti con le visite guidate straordinarie alla (ri)scoperta degli spazi segreti, normalmente chiusi al pubblico: negli ambienti nascosti della servitù e alla sommità della cupola juvarriana.

Domenica 12: La Regina Margherita e i suoi affetti

Non una biografia, ma uno sguardo sulla vita quotidiana, sugli affetti e sulle relazioni familiari: è questo il punto di partenza del ciclo di incontri “La Regina Margherita e i suoi affetti”, in programma alla Palazzina di Caccia di Stupinigi e al Castello Reale di Racconigi (CN) che sottolinea rapporto tra le due residenze sabaude all’inizio del Novecento: una legata alla presenza della Regina Madre, l’altra residenza della famiglia reale e dei principini. Quattro appuntamenti pensati per le famiglie, e in particolare per nonni e nipoti, che mettono al centro la dimensione privata della corte e il ruolo di Margherita di Savoia come nonna.

Il primo incontro a Stupinigi, in programma domenica 12 aprile, è dedicato alla quotidianità della regina tra comfort moderni e vita di corte, con un percorso nell’Appartamento di Levante che racconta le innovazioni introdotte nella residenza e il laboratorio “La scatola dei ricordi”, in cui “scavare” a partire da fotografie d’epoca e memorie familiari.