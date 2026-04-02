"Facciamo il nido!": a Pasqua una visita guidata alla ricerca degli animali a Stupinigi

Un nido, prima di tutto, è un intreccio: di rami, di materiali, di forme pensate per accogliere e proteggere. Da qui prende avvio l’attività di Pasqua alla Palazzina di Caccia di Stupinigi: una visita guidata seguita da un workshop dedicato al tema del nidificare, pensato per famiglie e visitatori di tutte le età.

La visita accompagna il pubblico alla ricerca degli animali che volano e depongono le uova tra le decorazioni e i dipinti della residenza sabauda del Comune di Nichelino, attraversando ambienti in cui il mondo umano, animale e vegetale si incontrano e si sovrappongono continuamente.

A seguire, “Passaggi e intrecci”, workshop di Pasqua sul nidificare. Geniali architetture della natura, i nidi degli uccelli sono dimora per nascere e palestra per spiccare il volo. Partendo dall’osservazione delle specie volatili raffigurate negli spazi della Palazzina, i partecipanti realizzeranno con materiali naturali una piccola scultura ispirata alla forma del nido, che potrà diventare anche un porta uova di Pasqua.

Il laboratorio, in programma il giorno di Pasqua, domenica 5 aprile, a partire dalle ore 15.45, è condotto da Elena Maria Olivero, arte terapeuta, in collaborazione con Artemista e con i Servizi Educativi della Palazzina di Stupinigi.