Da Nichelino a Entracque per una due giorni a tu per tu con il lupo

Una due giorni per andare alla scoperta di un animale attorno al quale circolano leggende e storie negative assolutamente non meritate. Anche quest'anno il Comune di Nichelino organizza la visita al Centro Uomini e Lupi di Entracque, in provincia di Cuneo, che in pochi giorni ha già raggiunto il tutto esaurito in fase di prenotazione. Un’esperienza di due giorni, con pernottamento, cena con prodotti tipici di montagna e un’immersione totale nel mondo del lupo, accompagnati da guide esperte.

Alla scoperta del lupo

"Non solo lo osserveremo dal vivo, ma percorreremo anche i sentieri del lupo, scoprendone il ruolo essenziale nell’ecosistema e approfondendo il significato della sua presenza per la tutela delle biodiversità. E per rafforzare ancora di più il legame con il territorio, parteciperemo a un laboratorio di panificazione nel forno sociale, riscoprendo antiche tradizioni legate alla montagna", ha spiegato l'assessore alle Politiche animaliste Fiodor Verzola.

Non solo una gita

Quella dell'11-12 aprile non sarà solo una una gita. "È il nostro modo di fare politica e di trasformare gli impegni in atti concreti. Dopo la votazione all’unanimità in Consiglio Comunale del nostro Ordine del Giorno a tutela del lupo, andiamo avanti dalle parole ai fatti - ha aggiunto l'assessore di Nichelino - Oggi più che mai, dopo la direttiva europea che declassa il lupo da specie altamente protetta a specie semplicemente protetta, il rischio che torni a essere cacciato si fa concreto. Noi crediamo invece che la strada giusta sia un’altra, quella di conoscere per comprendere, e comprendere per difendere e tutelare il nostro vicino di casa".

Un'iniziativa solidale

I 50 euro versati da ogni partecipante andranno a sostenere le attività scientifiche dell'European Research Institute e comprendono viaggio in bus A/R, ingresso al Centro Uomini e Lupi, pernottamento e cena alla Locanda Balma Meris di Sant'Anna di Valdieri, guida Parco esperto naturalista per entrambe le giornate e una seconda guida Parco domenica, ingresso all'𝗘𝗰𝗼𝗺𝘂𝘀𝗲𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗦𝗲𝗴𝗮𝗹𝗲 e attività di panificazione nel forno comunitario a Sant’Anna di Valdieri. Per imparare a conoscere un territorio meraviglioso come quello della Valle Gesso ed un animale come il lupo, che va protetto e salvaguardato.

