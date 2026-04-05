Si divertivano a rompere i vetri e a vandalizzare le auto: fermati dai carabinieri di Nichelino

Alla vigilia di Pasqua, invece che andarsi a divertire con gli amici, non trovavano di meglio da fare che spaccare le auto lungo via Deledda a Nichelino. Ma il frastuono che hanno causato, in piena notte, ha permesso ai carabinieri di arrivare a bloccarli in fretta.

Vandalizzate diverse auto con un estintore

Si tratta di un nuovo colpo da parte dei militari dell'Arma nella lotta ai balordi e alla sbandati che nell'ultimo periodo sono stati fermati perché avevano preso di mira auto in sosta. In questo caso si è trattato di due ragazzi italiani appena maggiorenni, presi in flagranza di reato mentre stavano vandalizzando 6 macchine, utilizzando un estintore per rompere vetri e carrozzeria.

L'intervento dei carabinieri in piena notte

Il fatto è successo attorno alle 3.30, con alcuni residenti della zona svegliati dal trambusto. Subito sono state allertate le forze dell'ordine, con i carabinieri che in breve hanno raggiunto la zona di via Deledda e posto fine alla vandalizzazione messa in atto dai due giovani.