Quando lo smartphone entra in famiglia: a Cumiana nasce un nuovo gruppo di confronto

A Cumiana prende forma un gruppo di auto mutuo aiuto dedicato all’utilizzo dei social e dello smartphone in adolescenza. L’idea è maturata grazie all’esperienza di un gruppo già attivo in paese, ‘Adolescenziati’, per genitori di preadolescenti. Una delle sue fondatrici, Maria Miglio sta seguendo la nascita anche del nuovo gruppo: “Ci rivolgiamo ai genitori, ma anche in generale agli educatori, che percepiscano come problematico il rapporto tra bambini, ragazzi, e la tecnologia”, spiega.

Venerdì 10 aprile, alle 20,45, nella Sala Vaudagna del municipio di Cumiana (Piazza Martiri 3 Aprile), si terrà un incontro proprio su questo tema, che servirà a gettare le basi della nascita del gruppo. ‘Genitori: navighiamo l’adolescenza insieme – La dittatura dello smartphone’ è il titolo dell’evento promosso dall’associazione Ama (Auto mutuo aiuto) di Pinerolo, durante il quale interverranno gli esperti Francesco Rizzi, psicologo e psicoterapeuta, e Giulia Rovelli, psicologa e psicoterapeuta.

L’ingresso è libero e al termine della serata è previsto un piccolo rinfresco offerto dall’Ama.

Per informazioni su entrambi i gruppi contattare il numero: 333 4410003.