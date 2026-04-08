Venaria, passi avanti per il nuovo polo scientifico della Reggia: sarà pronto entro la fine dell'anno

Il nuovo polo scientifico alla Reggia di Venaria, finanziato dalla Regione Piemonte, sarà pronto per la fine dell’anno. È stato annunciato alla Commissione Cultura, presieduta da Paola Antonetto, che ha svolto questa mattina un sopralluogo appunto alla Reggia e al Centro per la conservazione e il restauro di Venaria Reale.

Accolti dai presidenti del Consorzio delle residenze reali sabaude Chiara Teolato e del Centro conservazione e restauro Alfonso Frugis, i commissari hanno avuto modo di osservare da vicino due eccellenze riconosciute del territorio piemontese.

Teolato ha sottolineato la vocazione della Reggia e delle residenze sabaude “a collaborare insieme adottando politiche di sistema e a rappresentare sempre più un presidio culturale permanente per il territorio”. E ha annunciato una serie di iniziative in vista del 2027, ventesimo anniversario della riapertura della Reggia al pubblico, che “si svilupperanno lungo un duplice binario: una connessione sempre più stretta con il territorio e la valorizzazione del suo passato, a cominciare dall’imminente inaugurazione della mostra a carattere cinematografico ‘Regine in scena’”.

A conferma del buon operato e del favore del pubblico, il numero crescente di visitatori: oltre 31 mila nel week-end pasquale, 567 mila complessivi nel 2025 e 285 mila dall’inizio dell’anno.

Visitando le aule e i laboratori del Centro, che ospitano - tra gli altri - reperti di Pompei, degli Uffizi, del Museo egizio, del Mao, delle Regge sabaude e di privati da restaurare, Frugis ha annunciato che “grazie al sostegno della Regione, che ha contribuito con 2,5 milioni di euro, alla fine del 2026 verrà inaugurato un nuovo Polo scientifico all’interno dell’ex galoppatoio Lamarmora: un asse strategico fondamentale per lo sviluppo futuro della nostra Fondazione in quanto la diagnostica e la ricerca scientifica sulle opere d’arte sono cruciali nel nostro lavoro”.

Con la presidente Antonetto sono intervenuti, per richieste di approfondimenti, il vicepresidente della Commissione Daniele Sobrero (Lista Cirio) e le consigliere Marina Bordese (Fdi), Nadia Conticelli, Gianna Pentenero e Laura Pompeo (Pd).