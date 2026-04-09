Fondazione Umberto Veronesi: torna “Il Pomodoro per la ricerca” per sostenere l’oncologia pediatrica

Sabato 18 e domenica 19 aprile Fondazione Umberto Veronesi ETS torna online e nelle principali piazze italiane con la nona edizione de “Il Pomodoro per la ricerca®”, l’iniziativa ideata per raccogliere fondi e finanziare la ricerca e la cura in ambito pediatrico, al fine di garantire le migliori cure possibili ai bambini malati di tumore e aumentare le loro aspettative di guarigione.

Il ricavato della raccolta fondi permetterà di finanziare un innovativo progetto incentrato su uno studio clinico multicentrico, europeo, che ha l’obiettivo di valutare nei bambini con neuroblastoma HR l’efficacia di una nuova terapia basata sull’utilizzo di cellule CAR-T, ingegnerizzate per riconoscere e attaccare in modo mirato la proteina GD2, presente sulle cellule tumorali. Il neuroblastoma (NB) è il tumore solido extracranico più comune dell’infanzia e rappresenta circa il 10% di tutte le neoplasie pediatriche. Purtroppo, circa la metà dei bambini colpiti da neuroblastoma riceve una diagnosi di neuroblastoma ad alto rischio (HR). In questi casi, nonostante i trattamenti intensivi, la probabilità che la malattia si ripresenti o diventi resistente alle cure è ancora molto elevata, intorno al 50%.

Il progetto finanziato da Fondazione Veronesi, che avrà la durata di 4 anni e prevede un investimento pari a 4,8 milioni di euro, coinvolgerà l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù – principale polo di ricerca e cura pediatrica in Europa - come centro di riferimento, l’Institut Gustav Roussy di Villejuif, il Great Ormond Street Hospital fo Children di Londra, il Vall d’Hebron University Hospital di Barcellona, il Charité – Universitätsmedizin di Berlino e il St. Anna Children’s Cancer Research Institute di Vienna.

“Da molti anni Fondazione Veronesi sostiene l’oncologia pediatrica per aumentare concretamente le percentuali di guarigione dei bambini e degli adolescenti colpiti da tumore. I progressi scientifici raggiunti fino ad oggi sono stati fondamentali, ma la strada da percorrere è ancora lunga. Per questo desidero ringraziare fin da ora tutti i donatori che sceglieranno di sostenere questa nuova edizione del Pomodoro per la ricerca, i volontari di Fondazione che con impegno e generosità si dedicheranno all’iniziativa, e i nostri preziosi partner ANICAV e Ricrea, che anche quest’anno sono al nostro fianco in questo importante iniziativa di raccolta fondi con l’obiettivo di finanziare un nuovo studio clinico per i bambini colpiti da neuroblastoma ” - spiega Monica Ramaioli, Direttore di Fondazione Umberto Veronesi ETS.

Fondamentale sarà il rinnovato contributo degli oltre 2.000 volontari di Fondazione Veronesi, che per un intero weekend saranno impegnati in più di 500 punti di distribuzione fra piazze, attività commerciali, scuole, aziende per sostenere la ricerca scientifica rivolta a trovare una cura ai tumori dei più piccoli. Saranno loro, a fronte di una donazione minima di 12 €, a distribuire una confezione con tre barattoli in acciaio di pomodori, nelle versioni pelati, polpa e pomodorini: un’iniziativa resa possibile grazie alla preziosa e rinnovata collaborazione e sostegno di ANICAV (Associazione Nazionale Industriali Conserve Alimentari Vegetali) e Ricrea (Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio). Da sempre il pomodoro rappresenta un ingrediente caratteristico nella dieta mediterranea; è un frutto con pochi zuccheri, ricco di fibre, vitamine C ed E e sali minerali, quali potassio e fosforo. Contiene molecole bioattive come i polifenoli, potenti antiossidanti, e i carotenoidi tra cui il licopene, studiato come coadiuvante nel potenziamento del sistema immunitario e nella prevenzione di alcuni tipi di tumore. I barattoli in acciaio oltre ad essere riciclabili all’infinito, contribuiscono a garantire la conservazione delle caratteristiche nutrizionali e organolettiche del prodotto.

“Siamo orgogliosi di rinnovare, insieme a tutta la filiera del pomodoro da industria e a Ricrea, il nostro sostegno a questa importante iniziativa di solidarietà promossa da Fondazione Umberto Veronesi giunta alla sua nona edizione. Il pomodoro, grazie alle sue proprietà salutistiche, sarà anche quest’anno il protagonista nelle piazze di tutta Italia della campagna di raccolta fondi a favore dell’oncologia pediatrica. - dichiara Marco Serafini, Presidente di ANICAV - L’auspicio è di ottenere risultati sempre migliori per sostenere in maniera concreta la ricerca e offrire una speranza a tanti bambini”.

“Rinnoviamo ancora una volta il nostro impegno per sostenere questa iniziativa che ci vede nuovamente al fianco della Fondazione Veronesi – afferma Domenico Rinaldini, Presidente di RICREA –. Gli imballaggi in acciaio, come i barattoli per il pomodoro, sono una scelta concreta di responsabilità e sostenibilità: possono essere riciclati infinite volte, contribuendo a ridurre l’impatto sull’ambiente. Questo progetto unisce sostenibilità e solidarietà, offrendo un supporto tangibile alla ricerca oncologica pediatrica”.

Si rinnova la collaborazione con AVIS Nazionale che, insieme all’accordo dell’Associazione Nazionale Alpini, supporteranno la manifestazione organizzando banchetti in piazza e punti di distribuzione grazie ai propri volontari e associati.

Anche quest’anno le scuole primarie e secondarie (sia di I che di II grado) del territorio nazionale potranno partecipare, dal 23 febbraio al 23 aprile 2026, al contest “A scuola con il Pomodoro per la ricerca” realizzando campagne di raccolta fondi aventi come protagonista le confezioni de “il Pomodoro per la ricerca” dando così il proprio contributo a sostegno dell’oncologia pediatrica. Al fine di premiare l’impegno di più alunne e alunni possibili, anche in questa edizione, oltre ai primi cinque istituti classificati, riceveranno un voucher per l’acquisto di materiale didattico anche le scuole che supereranno le 80 confezioni distribuite.

Per maggiori info e per conoscere l’elenco completo e aggiornato delle piazze italiane, visitare il sito pomodoroperlaricerca.it.

I volontari di Fondazione Umberto Veronesi saranno presenti in:

vicolo Crocetta, via Garibaldi 59, piazza San Carlo, corso Bernardino Telesio 23G a Torino

via Buniva 52 a Pinerolo

piazza Assietta a Sauze D’Oulx

piazza Leumann a Pianezza

piazza Principe Eugenio e via Fratelli Piol a Rivoli

via Parrocchiale a Settimo Rottaro

piazza Statuto a Bardonecchia

piazza Marco Matta a Sangano

largo Polesine a Grugliasco