A Collegno Open Day dedicato agli asili comunali

Il Comune di Collegno invita tutte le famiglie all’Open Day degli Asili Nido Comunali 2026, in programma sabato 11 aprile dalle ore 9 alle 13.30.

Un appuntamento dedicato alla scoperta dei servizi educativi per la prima infanzia, pensato per offrire ai genitori l’opportunità di conoscere da vicino gli spazi, le educatrici e gli educatori, i progetti pedagogici e l’attenzione quotidiana che la Città dedica ai più piccoli.

Gli asili nido comunali rappresentano un servizio attivo 12 mesi l’anno, costruito per sostenere le famiglie e accompagnare la crescita dei bambini in un ambiente sicuro, accogliente e ricco di stimoli, dove cura ed educazione procedono insieme.

Durante l’Open Day sarà possibile visitare le quattro sedi pubbliche della Città:

* Arcobaleno – via Fiume 26

* Salvo D’Acquisto – via Napoli 1

* Mario Tortello – via Allegri 13

* Daniela Celli – via Crimea 51

Le famiglie potranno incontrare il personale educativo, porre domande, conoscere l’organizzazione del servizio e approfondire le proposte didattiche che caratterizzano i nidi collegnesi.

Le iscrizioni online ai servizi per l’anno educativo 2026 saranno aperte da lunedì 13 aprile fino alle 23.59 di domenica 26 aprile sul portale dedicato: collegno.ecivis.it.



«L’Open Day è un momento prezioso per entrare nei luoghi che più di tutti raccontano la cura che la nostra Città dedica ai bambini - commentano il Sindaco della Città di Collegno Matteo Cavallone e l’Assessora alle Politiche Educative Clara Bertolo -. Vi aspettiamo per conoscere da vicino un servizio che cresce insieme alle famiglie e con le famiglie».