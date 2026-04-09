Servizio Civile Universale, anche in Piemonte prorogato al 16 aprile il termine per le iscrizioni

La Fondazione Lega del Filo d'Oro ETS ha ufficialmente aperto le iscrizioni per il Servizio Civile Universale 2026, offrendo a più di 40 giovani l'opportunità di impegnarsi in due progetti, "Insieme per un futuro più inclusivo” e "A contatto con il mondo”, che si svolgeranno nelle Sedi della Fondazione in 11 regioni italiane. L'iniziativa ha l'obiettivo di supportare le persone sordocieche e con pluridisabilità psicosensoriale, aiutandole a superare ogni barriera e a vincere l'isolamento, favorendo la partecipazione attiva e la coesione sociale.

Con il decreto n° 386/2026, il termine di presentazione delle domande per il Servizio Civile Universale è prorogato al 16 aprile 2026, entro le ore 14:00.

In Piemonte, sono disponibili 2 posti presso la Sede Territoriale di Novara a supporto del progetto "A contatto con il mondo”. I giovani, di età compresa tra i 18 e i 28 anni (compresi), potranno candidarsi fino alle ore 14:00 di giovedì 16 aprile 2026, per vivere un'importante opportunità di crescita personale e professionale. I volontari contribuiranno attivamente a migliorare la qualità della vita delle persone assistite, acquisendo nuove competenze e facendo esperienza diretta di solidarietà e inclusione sociale. Per candidarsi, è necessario essere in possesso di un diploma di scuola media superiore e della patente di guida di tipo B. Le domande possono essere inviate tramite il portale ufficiale del Servizio Civile al link https://domandaonline.serviziocivile.it

Anche per il 2026 l'iniziativa è proposta in sinergia con Fondazione Don Carlo Gnocchi, Fondazione Sacra Famiglia, Fatebenefratelli, Associazione La–Fraternità, Gruppo L'Impronta, Endo-FAP (Don Orione), Acli APS (Associazione Cristiani Lavoratori Italiani), Caritas Italiana, Anci Lombardia (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani) e Federazione Focsiv, offrendo ai volontari un percorso formativo di grande valore umano e sociale.

I volontari saranno impegnati nelle attività educative, occupazionali, socio-ricreative e quotidiane, in stretta collaborazione con gli operatori della Fondazione, diventando parte attiva nel miglioramento della qualità della vita delle persone assistite.

"Partecipare al Servizio Civile presso la Lega del Filo d'Oro rappresenta per i ragazzi e le ragazze un'opportunità unica per sviluppare nuove competenze e intraprendere un percorso di crescita personale e umana al fianco delle persone sordocieche e con pluridisabilità psicosensoriale – dichiara Rossano Bartoli, Presidente della Fondazione Lega del Filo d'Oro – Durante il loro percorso, i giovani volontari affiancheranno gli utenti nelle attività quotidiane, accompagnandoli nei laboratori e nei momenti di svago, e supportandoli in un percorso che mira a favorire autonomia e partecipazione. Un'esperienza di relazione e condivisione che arricchisce profondamente sia chi riceve sia chi offre il proprio supporto, lasciando un segno duraturo nella vita di entrambi”.

"A CONTATTO CON IL MONDO”

Per il progetto "A contatto con il mondo” sono disponibili 2 posti presso la Sede Territoriale di Novara. Il ruolo degli operatori volontari consisterà, in particolare, nel supportare il personale e i volontari dell'Ente nell'organizzazione, realizzazione e potenziamento di tutte quelle attività che favoriscono la partecipazione alla vita sociale delle persone sordocieche e con pluridisabilità psicosensoriale, che vivono da sole o con la propria famiglia, per migliorare la loro condizione di vita (uscite socio-ricreative, soggiorni vacanza, laboratori occupazionali e supporto individuale a domicilio). Gli operatori volontari affiancheranno gli utenti nelle attività previste per sostenere la loro autonomia, la partecipazione alle attività proposte durante la giornata e li accompagneranno nei vari spostamenti, facilitando la comunicazione e l'accesso ai servizi e alle informazioni, la conoscenza e la relazione con l'ambiente.

Il Servizio Civile ha una durata pari a 12 mesi con un impegno previsto di 25 ore settimanali. I volontari selezionati riceveranno un assegno mensile di 519,47 euro. Con la partecipazione a questa esperienza si può beneficiare di un percorso di orientamento al mondo del lavoro con possibilità di valorizzare il proprio curriculum e acquisire il diritto a dei posti riservati nei concorsi pubblici, pari al 15% nelle assunzioni di personale non dirigenziale (Decreto PA del 22/06/23).