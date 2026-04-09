Allevatori, politica e tecnici: il Pinerolese apre il dossier lupo

Due incontri sul tema della convivenza con il lupo nel giro di un giorno nel Pinerolese. Il primo è in programma domani, venerdì 10 aprile, alle 16,30, ad Usseaux. Al punto museo ‘Brunetta d’Usseaux protagonisti ed eroi’ (Via Conte Eugenio Brunetta, 53) interverranno Elisa Avanzinelli (funzionario Regione Piemonte), Alex Challier (allevatore e presidente associazione produttori di Plaisentif), Adriano Odino (vice presidente Comprensorio alpino Cn1) ed Elisa Ramazza (funzionario della vigilanza dell’ente parchi Alpi Cozie). L’incontro sarà moderato da Luca Prot, giornalista del l’Eco del Chisone.

Il giorno successivo – sabato 11 aprile – l’appuntamento è alle 15 al centro congressi dell’hotel Barrage (stradale San Secondo 10) di Pinerolo. Tra i relatori l’europarlamentare Sergio Berlato, promotore di modifiche alla Convenzione di Berna e alla Direttiva Habitat sul declassamento del lupo, il deputato Francesco Bruzzone, in collegamento video da Roma, Valter Marin, ex consigliere della Regione. Previsti gli interventi anche di Mauro Deidier, ex presidente dei parchi Orsiera Rocciavè ed Alpi Cozie; Michele Corti, presidente dell’associazione per la tutela dell’ambiente e della vita rurali; Vittoria Riboni, allevatrice ed ex presidente dell’ente di gestione delle aree protette dell’Ossola; Giovanni Dalmasso, presidente Adialpi (Associazione difesa alpeggi Piemonte). Parteciperanno gli amministratori locali Lilia Garnier e Rino Tron.