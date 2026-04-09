Pomaretto si riaccende ad aprile: Ruggeri, cibo e solidarietà sotto il palatenda

A Pomaretto torna ‘Vivi Aprile’ per sostenere le associazioni del territorio. La prima edizione della rassegna primaverile, organizzata dalla Pro loco con il sostegno del Comune, lo scorso anno aveva permesso di devolvere circa 10.000 euro: “Nel 2025 siamo riusciti a destinare circa 7.000 euro alle associazioni che si occupano di persone con disabilità e la restante parte alla fondazione Matilde Lorenzi” ricorda il sindaco di Pomaretto, Danilo Breusa. Quest’anno il ricavato della serata benefica ‘Uniti nello sport’ continuerà ad essere destinato alla fondazione mentre il resto al progetto di ospitalità dei bambini ucraini appena arrivati in paese.

‘Vivi Aprile’ parte domani, venerdì 10 aprile, con un aperi spritz accompagnato da una serata dj, organizzata dai giovani del paese. Sabato 11 spazio alla musica con lo spettacolo ‘Sîno dì bërgìe dë la Val Sanmartin’ con l’orchestra di Aurelio Seimandi.

Domenica 12 è una delle giornate più dense: si parte con la sagra degli gnocchi inclusivi, seguita nel pomeriggio dalla registrazione della trasmissione televisiva ‘Campanili in festa’ di Prima Antenna Tv. In serata tornano gli gnocchi e un concerto di musica rock folk occitana con ‘I Lou Ce-Lha’.

Il secondo fine settimana di ‘Vivi Aprile’ si apre venerdì 17 con la serata benefica dal titolo ‘Uniti nello sport’. Si parte alle 18 con la camminata ludico-motoria lungo le vie del paese, seguita dalla distribuzione di pasta e da interventi di protagonisti del mondo sportivo.

Sabato 18 prosegue l’offerta gastronomica con la sagra del plin (dalle 19,30), mentre in serata è in programma il concerto dei ‘Lou Tapage’. Quasi contemporaneamente, al Tempio valdese, si terrà il concerto del ‘Coral Cantemus’ di Montevideo, diretto da María Inés Curtchet.

La rassegna si chiude domenica 19 con ‘Musica e parole’, spettacolo di Enrico Ruggeri.

Gli appuntamenti si svolgeranno nel palatenda allestito presso gli impianti sportivi.