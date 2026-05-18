Il circuito "Sentiero Verde" esplora il bosco del Gerbasso di Carmagnola

Un unico seme, quello della quercia, e il coinvolgimento delle scuole. Furono questi due elementi a far nascere, a Carmagnola, il bosco del Gerbasso, un esempio di rilevante valore didattico dell’antica foresta planiziale che un tempo ricopriva la Pianura Padana.

La storia del Gerbasso la racconta il Museo Civico di Storia Naturale di Carmagnola, ma, oltre alle spiegazioni scientifiche, è importante conoscerlo da vicino quel bosco, che sabato 23 maggio sarà il protagonista dell’escursione che l’associazione Camminare Lentamente ha organizzato nell’ambito del circuito “Sentiero Verde”, patrocinato dalla Città metropolitana di Torino. La selva carmagnolese è popolata da salici e pioppi, farnie e carpini bianchi, frassini, ciliegi selvatici, ontani neri, aceri montani e platanoidi e pioppi neri, che si levano alti sui grandi cespugli di biancospino, sanguinello, berretta da prete, pallon di maggio e nocciolo.

Il percorso di 8 Km scelto per l’escursione è pianeggiante e semplice, con terreni che vanno dal ghiaioso al sabbioso. Si incontreranno osservatori ornitologici, una grande spiaggia sul Po e la Lanca di San Michele, una riserva naturale speciale, dove, in un antico alveo del fiume, oggi abbandonato, si è creata una zona umida in cui è possibile osservare la flora e la fauna tipiche dell’ambiente fluviale.

Al termine dell’escursione, da affrontare con le scarpe da trekking, è in programma una merenda sinoira al ristorante “Dai campi alla tavola”. La camminata è organizzata in collaborazione con l’associazione “I Talenti del Futuro” di Carmagnola e il ritrovo dei partecipanti è fissato per le 14 al Centro d’Incontro San Michele e Grato , in via San Michele 4 a Carmagnola. Per partecipare alle attività di Camminare lentamente è obbligatorio il pagamento della tessera associativa annuale, che costa 10 euro, è gratuita fino a 18 anni e comprende una passeggiata omaggio, la copertura assicurativa per la responsabilità civile e infortuni.