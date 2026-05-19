Da Cumiana a Fuerteventura: parte il primo monitoraggio simultaneo degli impollinatori selvatici

Secondo l’Agenzia Europea dell’Ambiente, il 9% delle api selvatiche è minacciato di estinzione e il 40% delle specie di sirfidi si trova in condizioni critiche. Così come destano preoccupazione il 14% delle specie di farfalle europee.

Per favorire il ritorno degli impollinatori selvatici il progetto europeo ‘Zoo LIFE Pollinators’ lancia domani il primo ‘Pollinator Ambassador Day’, con i 16 partner, di tutta Europa, impegnati in una raccolta di dati su cui basare le future azioni.

In questa rilevazione, che andrà avanti fino a settembre, sono coinvolti: Zoom di Cumiana, che è anche capofila, Brașov Zoo (Romania), Copenhagen Zoo (Danimarca), Debrecen Zoo (Ungheria), Nordens Ark e Slottsskogen Zoo (Svezia), Oasis Wildlife Fuerteventura (Spagna) e Zagreb Zoo (Croazia).

In totale sono 8 i km di percorsi lineari al centro della rilevazione: “In ciascun parco zoologico è stato istituito un transetto di monitoraggio, ovvero un tracciato lineare lungo tra i 500 e i 1.000 metri, che gli operatori percorrono a piedi per osservare e registrare la presenza di insetti impollinatori selvatici. E tutte le farfalle, i sirfidi e gli apoidei che entrano nello spazio di osservazione, vengono contati e identificati” indica Karin Amsten, Research Coordinator di Nordens Ark, alla guida del gruppo di lavoro dedicato al monitoraggio.

I dati serviranno come quadro di partenza per avviare la seconda fase in autunno, con la semina e la piantumazione di specie vegetali, per favorire il ritorno delle popolazioni di impollinatori nei diversi contesti europei. Mentre domani i parchi coinvolti organizzeranno attività divulgative per far conoscere al pubblico questo micro-mondo a rischio.