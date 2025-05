Commerciante cinese accoltellato per rapina in via Onorato Vigliani: svolta positiva, dimesso dopo alcuni giorni alle Molinette

Svolta positiva per la vicenda che nei giorni scorsi aveva visto un commerciante cinese accoltellato nei pressi del mercato di via Onorato Vigliani. I carabinieri, intervenuti sul posto, erano riusciti a fermare l'aggressore, un 40enne italiano, all'angolo con via Millelire. Ma il giovane asiatico, intervenuto a difesa della cassiera che era in serivizio in quel momento, era stato ricoverato in codice giallo alle Molinette.



E nelle scorse ore, però, proprio Leixin Zhou, il ragazzo cinese che in via Onorato Vigiliani presso il suo negozio ha rischiato la vita per opporsi a una rapina è stato dimesso finalmente dal reparto guidato dal dottor Santarelli.



Ora affronterà un periodo di assoluto riposo, in attesa di intraprendere - con l'assistenza dell'avvocato che lo assiste, Edoardo Vizzari - le opportune iniziative volte a tutelarne gli interessi.