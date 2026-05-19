Festa dei Vicini del Mondo agli orti: due giorni tra cibo, musica e integrazione

Torna per il quarto anno consecutivo la “Festa dei Vicini del Mondo”, l’appuntamento dedicato alla socialità e all’incontro tra culture organizzato nell’area sociale degli Orti in Piazza Risorgimento, nel cuore del quartiere Campidoglio.

L’iniziativa, inserita nel programma del Festival del Verde 2026 e della Festa dei Vicini 2026, si svolgerà sabato 23 e domenica 24 maggio in piazza Risorgimento 12 con ingresso gratuito fino a esaurimento capienza. L’evento è promosso da Archivio DiMAUrO Aps insieme alla comunità degli Orti in Piazza, all’associazione Venezuela in Piemonte e a Casa del Migrante, in collaborazione con Ccna Campidoglio.

Due giorni di incontri

Si partirà sabato 23 maggio dalle 15 alle 17 con l’apertura dell’area sociale e un rinfresco offerto dall’associazione Venezuela in Piemonte. Domenica 24 maggio sarà invece la volta del pranzo condiviso organizzato da Casa del Migrante insieme agli ortolani dell’area. Una giornata pensata per mettere al centro il tema della convivenza e dello scambio culturale attraverso il cibo, la musica e le attività dedicate alle famiglie.

Tra i momenti più attesi ci sarà anche l’animazione per bambini curata dal gruppo peruviano Decoball con i loro “Ositos Tunanteros”, protagonisti delle attività rivolte ai più piccoli.

L’iniziativa punta ancora una volta a trasformare gli orti urbani di piazza Risorgimento in uno spazio aperto al quartiere e alle diverse comunità presenti sul territorio.

Domenica anche la festa di Primavera

La due giorni si intreccerà inoltre con la festa di Primavera di via Nicola Fabrizi organizzata da Ccna Campidoglio-Galleria Campidoglio. Per tutta la giornata del 24 maggio l’arteria commerciale sarà pedonalizzata nel tratto compreso tra corso Lecce e corso Tassoni, dalle 9 alle 19, con negozi aperti, bancarelle di artigianato e animazione diffusa lungo la via.

20 anni di Festa dei Vicini

L’edizione 2026 della Festa dei Vicini ha un significato particolare per Torino, che celebra vent’anni di adesione all’iniziativa europea dedicata alla socialità di quartiere, con oltre cento appuntamenti diffusi tra cortili, piazze, case del quartiere e giardini pubblici cittadini.

Tutte le informazioni utili

La Festa dei Vicini del Mondo si svolgerà agli orti in piazza Risorgimento 12. Gli appuntamenti sono previsti sabato 23 maggio dalle 15 alle 17 e domenica 24 maggio dalle 13 alle 17. L’ingresso sarà gratuito fino al raggiungimento della capienza disponibile.