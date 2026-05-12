A Nichelino nasce la prima comunità energetica condominiale. Si trova in via Nenni, ai civici 1,3,e 5: 42 appartamenti in tutto, 42 famiglie, che grazie agli interventi di efficientamento energetico effettuati nel 2023 e 2024 (grazie al Superbonus 110%) consentono un risparmio di emissioni nell'ambiente e nel contempo un consistente avanzo delle spese in bolletta, in un periodo in cui i costi energetici stanno registrando nuovi consistenti aumenti.

Tutela dell'ambiente e risparmio energetico

Armelio Vitale, ex sindaco di Nichelino e oggi amministratore di condominio, ha fatto gli onori di casa nel tardo pomeriggio di ieri, durante la cerimonia, sottolineando come gli ispettori di Casaclima, agenzia di certificazione di qualità, abbiano dato l'ok per la posa delle targhe che certificano il rispetto di tutti i crismi di "intervento per la tutela dell'ambiente". E grazie alla riduzione del fabbisogno energetico, si è prodotto un risultato di -69 tonnellate di Co2 immesse nell'ambiente ogni anno. "In questo modo lo stabile di via Nenni diventa la prima comunità energetica condominiale della città", ha sottolineato Vitale: da ieri lo stabile di via Nenni è diventato ufficialmente Condominio CEON1 di Nichelino.

Il sindaco Giampiero Tolardo ha sottolineato l'importanza del tema sul risparmio energetico. "Bisogna sostenere aziende private e iniziative come questa, anche se oggi non c'è più il 110, perché vanno a vantaggio soprattutto della classe media, della gente comune", ricordando la recente creazione della prima comunità energetica Moncalieri-Nichelino. Insieme a lui erano presenti anche la vice Carmen Bonino e l'assessore Francesco Di Lorenzo, a confermare l'interesse della città per iniziative di questo genere.

Le targhe di CasaClima, 4 in tutto il Torinese

Il riconoscimento CasaClima (KlimaHaus) fa seguito all’intervento di efficientamento energetico dell’edificio e delle singole unità immobiliari ad uso residenziale, svolto negli anni 2023 e 2024 usufruendo dal Superbonus 110%, eseguito dall’impersa Garbuio SRL di Cusano Milanino, facente parte di Rete Irene Sociatà Benefit di Milano: lavori trainanti, nelle parti comuni, costituiti dal cosiddetto “cappotto termico”, comignoli di scarico dei fumi del riscaldamento, ecc. e nei singoli alloggi, costituiti dai cosiddetti trainati, cioè impianti singoli di riscaldamento e canne fumarie di evacuazione fumi ed infissi esterni ad alte prestazioni.

Il riconoscimento CasaClima al Condominio CEON1 rappresenta per la Città di Nichelino l’unico caso registrato, mentre sono stati solamente 4 in tutta la provincia di Torino, su parecchie decine di interventi effettuati, come ha sottolineato il presidente di Irene Manuel Castoldi.