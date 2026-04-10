Pastorale Diocesana Migranti: vandalizzata e svaligiata la sede del Distretto Barolo

Vandalizzata questa notte la sede della Pastorale diocesana dei Migranti, al Distretto sociale Barolo Ignoti sono entrati negli uffici di via Benedetto Cottolengo 22 a Torino, aprendo e svuotando armadi e cassettiere. I malviventi hanno rubato diversi computer, telefoni e altri materiali necessari per lo svolgimento delle attività di accoglienza e degli altri servizi offerti quotidianamente a centinaia di persone.

Cosa fa

L'ente si occupa dell'accoglienza e tutela dei migranti, rifugiati, richiedenti asilo e comunità etniche. Offre servizi diretti come sportelli di ascolto, supporto legale, corsi di italiano, ricerca lavoro e alloggio, gestendo progetti di inclusione per donne vulnerabili.

Secondo furto

Amarezza è espressa da Sergio Durando, responsabile della Pastorale Migranti, per il "nuovo furto che avviene a distanza di 15 giorni di un precedente atto di intrusione e da un altro ancora avvenuto nella sede del Polo alimentare Barolo".

"Quanto accaduto - aggiunge Durando - non modificherà lo stile di accoglienza, di servizio e di ascolto di tutti coloro che ogni giorno dedicano energie e passione per rendere migliore la nostra comunità".

A intervenire anche il sindaco di Torino Stefano Lo Russo, che parla di "un atto criminale, ancora più grave perché commesso ai danni di un luogo davvero importante per la comunità cittadina, che offre aiuto e accoglienza ogni giorno a tantissime persone".