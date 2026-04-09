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Cronaca | 09 aprile 2026, 16:35

Accende un fuoco per scaldarsi e incendia un palazzo: arrestata 24enne

Paura nella notte in via Artom. L'incendio ha colpito la facciata di un edificio di dieci piani; nessun ferito.

Accende un fuoco per scaldarsi e incendia un palazzo: arrestata 24enne

Aveva ancora l'accendino in mano quando, intorno alle 4 di questa notte, i Carabinieri l'hanno bloccata in via Artom. Una ragazza di 24 anni, già nota agli uffici giudiziari, è stata arrestata con l'accusa di aver causato l'incendio che ha avvolto la facciata laterale di un condominio di dieci piani.

Secondo quanto ricostruito, la giovane avrebbe dato fuoco a un cumulo di rifiuti ammassati vicino allo stabile con l'intento di riscaldarsi. Le fiamme sono però sfuggite al controllo, estendendosi rapidamente alla parete esterna dell'edificio.

L'intervento dei Vigili del Fuoco ha permesso di domare il rogo prima che potesse causare danni strutturali o coinvolgere le persone all'interno degli appartamenti. Non si registrano feriti.

La ventiquattrenne è stata arrestata in flagranza dai militari della Compagnia Mirafiori e trasferita nel carcere "Lorusso e Cutugno" a disposizione della Procura della Repubblica di Torino.

Redazione

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