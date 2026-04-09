Chiusura area cani, deiezioni sui campanelli dei firmatari della petizione

Non si placa la tensione attorno all’area cani di via Bellono angolo via Pinchia, chiusa da venerdì scorso con tanto di lucchetti e catenacci. Dopo le proteste di una frangia di cittadini a causa dei rumori continui e il provvedimento della Circoscrizione 2, nelle ultime ore si sono registrati episodi che hanno contribuito ad alzare ulteriormente il livello dello scontro nel quartiere.

Deiezioni sul campanello

Secondo quanto segnalato proprio al centro civico, durante il Consiglio di martedì, ignoti avrebbero imbrattato con deiezioni (canine?) i campanelli delle abitazioni di alcuni promotori di quella petizione che ha portato alla chiusura dello spazio per gli amici a quattro zampe. Un gesto allarmante e che fa riflettere. Non solo. Il cartello affisso dal centro civico per comunicare la chiusura temporanea dello spazio e i motivi (con consigli su quali aree frequentare) sarebbe stato strappato, rendendo meno chiara la situazione per chi non frequenta abitualmente l’area.

Quartiere diviso in due

Insomma, è chiaro. In zona Mirafiori ci sono due fazioni: chi vorrebbe continuare a usare lo spazio come area di sgambamento e chi chiede soluzioni alternative per contrastare quello che è stato definito per anni “effetto arena”. La Circoscrizione 2, dopo la scadenza del patto di collaborazione, ha annunciato una fase di riflessione per individuare soluzioni condivise. Tra queste anche il rinnovo del patto stesso, ma a regole diverse: per esempio la chiusura notturna che potrebbe (forse) accontentare tutti.