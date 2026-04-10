Sanità territoriale, il trasferimento della guardia medica finisce sotto osservazione

Il trasferimento del servizio di Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica) dalla sede di via Farinelli 25 a quella di via Gorizia 114, avvenuto il 10 aprile 2026, finisce al centro dell’attenzione politica.

A sollevare il caso è un’interpellanza presentata dal consigliere circoscrizionale e capogruppo dei Moderati, Alessandro Nucera, che ha chiesto chiarimenti sull’impatto della riorganizzazione del servizio sanitario territoriale.

Il trasferimento rientra nel più ampio processo di riorganizzazione promosso da Asl Città di Torino e Regione Piemonte, legato allo sviluppo delle “Case di Comunità”, con la nuova sede di via Gorizia individuata come polo di riferimento per il Distretto Sud-Ovest, che comprende le Circoscrizioni 2 e 3.

"La Continuità Assistenziale rappresenta un presidio fondamentale per la gestione delle urgenze sanitarie non differibili - così Nucera -, in particolare nelle ore notturne e nei giorni festivi. Per questo motivo, crediamo nella necessità di valutare con attenzione le ricadute del trasferimento sulla fruibilità del servizio da parte dei cittadini, soprattutto delle fasce più fragili".

Non solo. Nucera chiede inoltre se siano stati effettuati studi preventivi sull’impatto della nuova collocazione, e se esistano dati relativi ai tempi di intervento e agli accessi prima e dopo lo spostamento. Tra le richieste anche l’attivazione di un monitoraggio continuo per verificare eventuali criticità legate all’accessibilità del servizio.

Un ulteriore punto riguarda la comunicazione ai cittadini, con la richiesta di chiarire quali misure informative siano state adottate per accompagnare il cambiamento di sede e garantire la corretta conoscenza delle nuove modalità di accesso, che restano legate al numero unico 116117.