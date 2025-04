Beinasco scommette sulla scuola: procedono i lavori del nuovo nido Garelli

Beinasco scommette sull'istruzione e lo fa portando avanti i lavori per la costruzione di tre nuove scuole. Nei giorni scorsi il sindaco Daniel Cannati e altre esponenti della Giunta, insieme agli uffici comunali, è andato a verificare di persona l'avanzamento degli interventi per il nuovo asilo nido Garelli.

Lavori iniziati alla fine del 2023

I lavori, iniziati alla fine del 2023 con la demolizione del vecchio nido Garelli, vanno avanti in modo spedito: tolte impalcature e ponteggi, ora gli operai lavorano sugli interni. "Sarà un ambiente educativo all’avanguardia, con spazi sicuri e innovativi per far crescere i bambini", garantisce il sindaco Cannati.

"Vogliamo ammodernare il parco immobiliare delle scuole della città, creando tre strutture nuove, moderne e sicure", ha aggiunto il primo cittadino.

Piazza Dolci e il centro culturale

L'intervento alla Garelli, poi, si inserisce in un progetto di riqualificazione più ampio che comprende la nuova piazza Dolci e il centro culturale. Con un obiettivo chiaro per il sindaco Cannati: "iniziare a costruire la Beinasco del futuro".