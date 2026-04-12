Hanno raccolto circa 1.000 euro all’Irccs di Candiolo i motociclisti del ‘St. Michael’s Legione Moto Club’. Fondato negli Stati Uniti nel 2017, il ‘St. Michael’s Legione Moto Club’ è un’organizzazione che riunisce nel nome della fede per le due ruote, ex membri delle forze dell’ordine, militari o soccorritori, con l’obiettivo di promuovere valori di fratellanza, lealtà e sostegno reciproco. In Italia è stato aperto a Torino il 29 settembre 2024.
L’iniziativa benefica della raccolta fondi, dal nome ‘Fuck Cancer’, è nata in modo spontaneo durante un momento conviviale tra i membri del club, con l’obiettivo di sostenere la ricerca oncologica, ritenuta una delle sfide più rilevanti dell’attualità. La raccolta è stata realizzata attraverso donazioni in contanti e tramite la piattaforma Satispay, mentre la diffusione è avvenuta principalmente attraverso i canali social del gruppo, coinvolgendo rapidamente motociclisti e cittadini.
Il 30 marzo i 7 membri del motoclub si sono recati a Candiolo per consegnare ufficialmente la somma raccolta insieme a una targa realizzata per l’occasione.
Il club ha inoltre confermato l’intenzione di proseguire con nuove iniziative solidali anche in futuro.
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Attualità | 12 aprile 2026, 08:38
I motociclisti torinesi del ‘St. Michael’s Legione’ scendono in pista per la ricerca
Con ‘Fuck Cancer, il motoclub ha raccolto fondi a favore dell’Irccs di Candiolo
Hanno raccolto circa 1.000 euro all’Irccs di Candiolo i motociclisti del ‘St. Michael’s Legione Moto Club’. Fondato negli Stati Uniti nel 2017, il ‘St. Michael’s Legione Moto Club’ è un’organizzazione che riunisce nel nome della fede per le due ruote, ex membri delle forze dell’ordine, militari o soccorritori, con l’obiettivo di promuovere valori di fratellanza, lealtà e sostegno reciproco. In Italia è stato aperto a Torino il 29 settembre 2024.