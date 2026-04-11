Parco Rignon, la conferma dal Comune: “Lavori conclusi a fine mese”

I lavori al parco Rignon, a Santa Rita, si avviano finalmente verso la conclusione. Salvo ulteriori imprevisti legati al meteo, la conclusione dei lavori è ora stimata al 30 aprile, con la progressiva riapertura completa di tutte le aree del parco. E’ quanto emerso in Circoscrizione 2, a seguito di un’interpellanza dei consiglieri del Movimento 5 Stelle, Juri Bossuto e Rita Grimaudo.

Due anni di cantieri

Il parco, da circa due anni interessato da opere di manutenzione straordinaria, era finito al centro delle critiche per la presenza di aree ancora recintate e apparentemente prive di attività, in particolare nella zona giochi tra corso Orbassano e via Piscina.

A chiarire la situazione è stata la Direzione Lavori del Servizio Opere del Verde, che ha spiegato come i ritardi siano stati legati in gran parte alle condizioni climatiche sfavorevoli del periodo invernale. In particolare, la posa della pavimentazione antitrauma nelle aree gioco - già avviata a novembre - è stata sospesa a causa del brusco calo delle temperature, che non ha consentito di completare correttamente le lavorazioni.

Lavori anche in via Filadelfia

Analogo discorso per le aree verdi: alcune zone, già oggetto di semina, sono state delimitate per evitare il calpestio e consentire l’attecchimento dell’erba. Interventi che, per loro natura, non possono essere completati durante i mesi invernali senza compromettere il risultato finale.

Il progetto rientra nel piano di manutenzione straordinaria finanziato anche con fondi Pnrr, che coinvolge sia il Rignon che la Tesoriera (altro parco oggetto di ritardi). Una variante in corso d’opera, approvata nell’ottobre 2025, ha inoltre previsto ulteriori interventi, tra cui la riqualificazione dell’area giochi lato via Filadelfia. “Ci auguriamo - ha concluso Bossuto - che questa sia davvero la volta buona”.