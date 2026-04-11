Toro con il lutto al braccio, l'ultimo saluto dello stadio Olimpico: "Ciao Ismael"

Una tragedia enorme, una ferita ancora aperta. A sei giorni dal tragico incidente avvenuto sull'A21 in cui aveva perso la vita il piccolo Ismael Pistis di appena 8 anni, il Toro ha voluto ricordare il suo baby campioncino delle giovanili prima della partita contro il Verona.

Lutto al braccio e minuto di silenzio

I giocatori sono scesi in campo con il lutto al braccio e quando le squadre si sono schierate al centro del campo, prima del via dell'incontro, è stato osservato un minuto di silenzio, seguito alla fine da un lunghissimo applauso di tutti i presenti.

Sugli spalti (come al solito con ampi spazi vuoti, per la perdurante contestazione del pubblico granata nei confronti del presidente Urbano Cairo), nella zona che una volta era quella dei Distinti centrali, si è notato anche lo striscione 'Ciao Ismael'. Impossibile non essere rimasti toccati da un dramma simile: il piccolo viaggiava in sella alla motocicletta guidata dal padre.

La tragedia nella domenica di Pasqua

La famiglia stava rientrando da una gita fuori porta: il padre e il figlio sulla due ruote, seguiti a breve distanza dalla madre in auto, in un contesto di traffico sostenuto tipico del controesodo pasquale. Poi in pochi istanti si è consumata la tragedia, malgrado il pronto intervento dei soccorsi. Da qualche giorno Ismael non c'è più, adesso gioca lassù assieme agli Invincibili del Grande Torino.