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Attualità | 11 aprile 2026, 15:00

Ex Superga, la novità Paratissima presentata alla 5: l’accordo firmato in estate

La Circoscrizione ha chiesto di garantire spazi dedicati alle associazioni del territori

Ex Superga, la novità Paratissima presentata alla 5: l’accordo firmato in estate

Si muove qualcosa per il futuro dell’ex area della fabbrica Superga di via Verolengo 28, in stato di abbandono dal 1998 nel quartiere Madonna di Campagna ma destinata a diventare un hub culturale. Se ne è parlato ieri in Circoscrizione 5 alla presenza del vicepresidente, Antonio Cuzzilla.

Percorso di co-progettazione

Alla seduta ha preso parte anche la vicesindaca Michela Favaro, che ha illustrato i contenuti dell’intervento che toccherà la vecchia fabbrica di scarpe. Il progetto si sviluppa attraverso un percorso di co-progettazione basato su un partenariato tra soggetti pubblici e privati (la cui firma arriverà in estate), con un investimento complessivo di 3,5 milioni di euro a carico dei partner privati e una prospettiva di gestione della durata di 20 anni.

Tre anni di lavori

I lavori sui tre edifici e sul cortile interno (condiviso con un altro fabbricato) avranno una durata stimata di tre anni e consentiranno di restituire alla cittadinanza un’area considerata strategica per il quartiere. L’ex complesso industriale sarà riconvertito in uno spazio polifunzionale destinato ad attività culturali e sociali, con laboratori, spazi espositivi, ambienti di co-working e iniziative rivolte al territorio (mostre ,festival, coworking).

L’importanza del territorio

La Circoscrizione 5 è stata coinvolta fin dalle prime fasi del progetto, a partire da settembre 2024, partecipando al percorso di definizione e pianificazione. “Durante il confronto - ha precisato Cuzzilla -, abbiamo ribadito la richiesta di garantire spazi dedicati alle associazioni del territorio e di prestare attenzione alle ricadute occupazionali locali, favorendo il coinvolgimento delle risorse del quartiere”.

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Philippe Versienti

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