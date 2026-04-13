Patto di Collaborazione Fondazione Cavaliere del Lavoro Alberto Giacomini e Occam

Il Presidente della “Fondazione Cavaliere del Lavoro Alberto Giacomini”, lo scorso 5 aprile ha siglato un accordo di collaborazione con OCCAM, che fin dal 2001 organizza, al Palazzo di Vetro di New York, la “Infopoverty World Conference”, la cui 25esima edizione si terrà il prossimo venerdì 17 aprile e avrà come titolo “Warfare or Wellfare, the AI dilemma”.

L’OCCAM è stato fondato nel 1996 dall'UNESCO con la missione di combattere la povertà attraverso le innovazioni digitali. Il suo ideatore è Pier Paolo Saporito, che ne è anche il Presidente.

L'accordo con la “Fondazione Cavaliere del Lavoro Alberto Giacomini” è nato sulla scia degli apprezzati interventi della Giacomini S.p.A. tenutisi al Palazzo di Vetro dell'ONU a New York, nelle edizioni 2024 e 2025, focalizzati sulle nuove soluzioni aziendali nell’ambito delle clean energy, in particolare le tecnologie legate all’idrogeno, coperte da brevetto mondiale per alimentare in maniera sostenibile villaggi e comunità nei paesi in via di sviluppo.

Questo accordo mira a rafforzare le ricerche e gli studi sulle criticità ambientali, energetiche e sulle soluzioni di Intelligenza Artificiale al fine di migliorare le condizioni sociali, lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione dei patrimoni culturali secondo i dettami della “Agenda ONU 2030” per la tutela della pace e il rispetto dei diritti umani.

La cerimonia del 17 aprile può essere seguita in diretta su UN WEb TV dalle 17:00.

Il presidente della “Fondazione Cavaliere del Lavoro Alberto Giacomini” Andrea Alessandro Giacomini ha commentato: «Quest'anno è il 25° anno di “OCCAM INFOPOVERTY PROGRAMME” e per me personalmente è la terza partecipazione consecutiva, è quindi un grande onore ed una grande emozione essere presente anche in questo 2026».