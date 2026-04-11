Energia, CNA Piemonte: “Serve una moratoria creditizia per le imprese. La bolletta del conflitto nel Golfo supera i 7 miliardi”

Lo shock energetico causato dal conflitto nel Golfo ha già prodotto un impatto pesantissimo su imprese e famiglie italiane, con un aumento della spesa complessiva superiore ai 7 miliardi di euro tra carburanti, energia elettrica e gas. È quanto emerge dalle stime della CNA, che quantifica un extracosto pari a circa 100 milioni di euro al giorno nel periodo tra marzo e maggio. A trainare l’aumento sono in particolare il gasolio e il gas, sia per uso domestico sia per quello produttivo. L’impennata del prezzo del gasolio tra fine febbraio e metà aprile ha generato maggiori costi per circa 1,7 miliardi di euro, mentre più contenuti risultano gli incrementi su benzina (+200 milioni) e GPL e metano per autotrazione (+30 milioni).

Anche sul fronte del gas si registra una forte crescita della spesa, stimata in circa 3 miliardi di euro, a cui si aggiungono circa 2,2 miliardi per l’energia elettrica. Complessivamente, l’aumento dei prezzi energetici ha determinato anche un extragettito IVA superiore al miliardo di euro. «Siamo di fronte a un nuovo shock che colpisce in modo diretto il sistema delle micro piccole e medie imprese – dichiara Delio Zanzottera, Segretario CNA Piemonte – in una fase già segnata da forte incertezza. Il rischio concreto è quello di comprimere ulteriormente margini già ridotti, con effetti immediati sulla capacità delle imprese di sostenere i costi e mantenere livelli occupazionali. È necessario intervenire rapidamente, utilizzando tutte le leve disponibili, a partire dalla restituzione dell’extragettito IVA e da misure che riducano in modo strutturale il costo dell’energia.»

«In questa fase – aggiunge Giovanni Genovesio, Presidente CNA Piemonte – serve un intervento straordinario. L’unica risposta davvero efficace per dare respiro alle imprese è l’introduzione di una moratoria creditizia, sul modello di quella attivata durante il periodo Covid. Consentire alle imprese di sospendere temporaneamente il pagamento di mutui e finanziamenti permetterebbe di liberare liquidità immediata e affrontare questo nuovo shock senza compromettere la tenuta del sistema produttivo.»

CNA Piemonte ribadisce la necessità di un intervento organico che accompagni le misure emergenziali con una riforma strutturale del costo dell’energia, che in Italia continua a penalizzare in modo significativo le piccole e medie imprese rispetto ai principali partner europei.