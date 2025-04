Veleni, accuse e sfottò: a due mesi dall'ultima convocazione torna il Consiglio della Circoscrizione 5

La speranza è l'ultima a morire. Così due mesi e tre giorni dopo l'ultima volta (13 febbraio) riecco comparire una convocazione per il Consiglio della Circoscrizione 5. L'appuntamento, fissato sul sito, è per giovedì 17 aprile alle 18 presso la sede del centro civico, in via Stradella 192.

Due mesi di accuse

Due mesi che sembrano lunghi, eppure da queste parti nessuno si è annoiato. Dalle accuse della consigliera Montalbano (che aveva parlato di "prove di larga intesa" scoperchiando il vaso di Pandora) passando per le dimissioni dei coordinatori Subbiani e Borelli. E continuando con le prese in giro via social: non ultima la rivisitazione del capolavoro "L'Ultima Cena", dipinta in chiave moderna e politica dall'estroso consigliere M5s, Luigi Martina. Poi le difese del presidente Crescimanno e il ribaltone orchestrato da 14 consiglieri che hanno protocollato una mozione con richiesta di revoca dell'attuale presidente e nomina di uno nuovo: nella figura del leghista Alfredo Correnti.

Il caso (infinito) Ventra

All'ordine del giorno, oltre alle comunicazioni del presidente (Enrico Crescimanno) , anche le risposte ad alcune interpellanze (aree cani in via Brenta e in corso Cincinnato e sistemazione staccionata al parco Calabria) e, soprattutto, si discuterà del caso della presunta incompatibilità della consigliera Carmela Ventra (che in soli pochi giorni è stata prima estromessa dal Consiglio e poi riammessa).