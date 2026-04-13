Trasferimento guardia medica, Pd sulle barricate: “Si indebolisce il territorio”

Continuano le polemiche sul progressivo ridimensionamento dei servizi sanitari a Torino. Al centro della discussione, questa volta, il trasferimento della Guardia Medica da via Farinelli a via Gorizia, decisione che secondo il Partito Democratico della Circoscrizione 2 rischia di penalizzare in modo significativo i residenti di Mirafiori Sud.

Un tema che si inserisce in un quadro più ampio di riorganizzazione dei presìdi sanitari locali e che giorni fa ha visto (tra le polemiche dei residenti di Borgo Vittoria) il taglio del nastro per la casa di comunità di largo Cigna. Negli ultimi mesi, inoltre, sono già stati spostati il Centro di Salute Mentale di via Negarville e il Consultorio di via Bellono, contribuendo - secondo i dem - a una progressiva riduzione dei servizi di prossimità nella Circoscrizione 2.

“Abbiamo portato la questione all’attenzione del Consiglio Comunale e della Circoscrizione - spiegano -, con l’obiettivo di aprire un confronto e individuare soluzioni alternative”.

Nel dibattito si inserisce anche uno scontro politico. Il Pd critica, infatti, l’interpellanza presentata dal gruppo “I Moderati”, giudicandola “strumentale e incoerente”. Secondo i democratici, vi sarebbe una contraddizione tra l’iniziativa del gruppo e il ruolo di esponenti dello stesso schieramento nella maggioranza regionale, che avrebbe sostenuto le scelte contestate.

“Ribadiamo ancora la necessità di tutelare i servizi sanitari territoriali - concludono -, chiedendo alla Regione Piemonte di rivedere le decisioni adottate”. Al centro della richiesta, la salvaguardia dell’accesso ai servizi per i cittadini, in particolare per le aree più periferiche della città.