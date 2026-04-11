Da Andria A Torino: i polmoni di un donatore pugliese deceduto arrivano alle Molinette

C'è anche l'equipe della Chirurgia toracica delle Molinette tra i team sanitari protagonisti di una vasta operazione di prelievo organi coordinata nelle ultime ore tra la Puglia e il resto d'Italia. I medici torinesi sono volati ad Andria per prelevare i polmoni di un uomo di 45 anni, deceduto all'ospedale Bonomo, i cui organi sono stati donati grazie al consenso espresso dalla moglie.

L'intervento di espianto, conclusosi nella mattinata di oggi, è stato coordinato dal dottor Giuseppe Vitobello della Asl Bt e ha coinvolto diverse eccellenze nazionali. Oltre ai chirurghi di Torino, sono intervenuti i cardiochirurghi del San Camillo di Roma per il cuore e i medici del Policlinico di Bari per il fegato, mentre i reni e le cornee sono stati destinati alle strutture di Foggia, Bari e alla Banca degli Occhi di Mestre.

"La speranza di vita si riaccende per molte persone grazie a un gesto di estremo altruismo", ha dichiarato Vitobello. La direzione della Asl pugliese ha espresso il proprio cordoglio alla famiglia del quarantacinquenne, sottolineando l'efficienza della macchina dei soccorsi che ha permesso a diverse equipe provenienti da tutta Italia di operare in sicurezza e in tempi rapidi. I polmoni sono stati immediatamente trasferiti a Torino per il successivo trapianto.