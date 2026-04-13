Vetrina internazionale per FLAUER ALASSIO 2026: presentato alla stampa e ai tour operator a Parigi e Nizza

Martedì 7 aprile è stato presentato alla stampa francese e agli addetti al settore FLAUER ALASSIO 2026, in programma nella Città del Muretto dal 24 al 26 aprile prossimi. FLAUER è promosso dall’Assessorato al Commercio del Comune di Alassio, organizzato tramite le società partecipate Gesco e Marina di Alassio con la collaborazione di Rete di Destinazione Alassio con le risorse dell'imposta di soggiorno destinata dal Comitato Locale del Turismo (CLT), Camera di Commercio Riviere di Liguria, Comune di Sanremo, ENIT, Camera di Commercio Italiana di Nizza e Mercato dei Fiori di Sanremo. Si svolge con il patrocinio di Regione Liguria ed Euro Toques Italia - Unione Europea dei Cuochi.

Presso la prestigiosa sede dell’ENIT, in presenza anche del portavoce dell’Ambasciata Italiana, l’evento di punta della primavera alassina ha riscosso un enorme successo: presente una platea di oltre 60 rappresentanti tra stampa, web magazine e portali, nonché tour operator del settore.

“Presentare FLAUER a Parigi ospiti del prestigioso ente nazionale del turismo italiano, in presenza anche del portavoce dell’Ambasciata italiana, è stato un grande onore e un importante riconoscimento per la Città di Alassio che ha portato il suo nome nella Ville Lumiere. La stampa ha dimostrato un grande interesse insieme agli addetti del settore turistico. Un primo passo verso l’internazionalizzazione dei nostri eventi e delle bellezze locali.” Marco Melgrati, Sindaco di Alassio

“Siamo molto felici del risultato ottenuto alla Presentazione di Flauer alla Stampa Francese, sia a Parigi nella sede dell’Enit in Rue de la Paix, che al Grand Hotel Negresco di Nizza, insieme all’Istituto Alberghiero di Alassio, che ha predisposto un buffet a cinque stelle con i Prodotti del nostro Territorio, in occasione della Assemblea Generale della Camera di Commercio di Nizza, Sofia Antipolis e Cote d’Azur. I Francesi sono molto attratti dalle proposte innovative della Cucina con i Fiori Edibili e sono orgogliosi di essere la Nazione Ospite di questa seconda edizione di Flauer. Essere scelti dall’Ente Nazionale del Turismo Italiano, nella sede di Parigi, dimostra che le nostre proposte turistiche enogastronomiche, hanno valenza internazionale e sono molto apprezzate da tutta la Stampa Francese. Abbiamo presentato, insieme al Sindaco Marco Melgrati, nel dettaglio non solo Flauer, ma anche le bellezze della nostra Alassio”. Rinaldo Agostini, Presidente Marina Alassio.

Mercoledì 8 aprile Flauer ha inoltre presenziato all’Hotel Negresco in occasione del forum franco-italiano "Visitez L'Italie" nel suo prestigioso Salon Royal, per illustrare il programma: insieme ai ragazzi dell'Istituto Alberghiero Giancardi Galilei Aicardi di Alassio che hanno preparato un ricco rinfresco ispirato alle eccellenze del territorio.

“La rete tra i Paesi Italia e Francia, e i territori liguri umbro e francese, con i suoi rappresentanti ha fornito spunti e tematiche innovative per questa seconda edizione di Flauer. La sostenibilità e l’inclusione i valori cardine attorno a cui ruota questa manifestazione e un pubblico di giovani addetti ai lavori con esperienze internazionali renderà Flauer un appuntamento imperdibile”. Giorgio Servetto, Chef Stella Michelin e Direttore Artistico di Flauer.

Per maggiori informazioni sulla manifestazione visitare il sito flauer.it